Pakketbezorgers dreigen met acties rond 6 december: "Bestel je Sinterklaascadeaus op tijd” Natasja de Groot

24 oktober 2018

18u35

Bron: AD.nl 0 Economie Pakketbezorgers in Nederland dreigen met harde acties met Sinterklaas. Met late leveringen willen ze hun grootste opdrachtgever, PostNL, dwingen om snel met betere tarieven over de brug te komen. PostNL levert ook in ons land en heeft hier een aanzienlijk marktaandeel.

Wacht maar af, is de boodschap voor wie denkt dat het wel zal loslopen met die acties. “Dit is heel serieus”, zegt Willem Snel van de Nederlandse branchekoepel Belangenvereniging voor Pakket Distributie (BVPD). De voorzitter spreekt namens ongeveer 150 bezorgbedrijven met 2.500 werknemers die in onderaanneming voor PostNL werken.

“Met Sinterklaas gaan we actievoeren, dat staat vast.” Hoe die acties er precies uit gaan zien, wordt begin volgende week duidelijk. Dan neemt het actiecomité van BVPD een definitief besluit. Een van de opties is om met Sinterklaas bewust te laat te bezorgen, onder het mom van stiptheidsacties. Snel:”Mijn advies aan consumenten is: ga op tijd bestellen voor sinterklaascadeaus. We kunnen niet garanderen dat de cadeaus op tijd aankomen.”

Liever had de voorzitter van de belangenclub het anders gehad (‘we hebben als ondernemers nog nooit actie gevoerd’), maar voor hem en veel andere bezorgondernemers is de maat vol. Ze zijn al sinds maart in onderhandeling met PostNL over hogere bezorgtarieven. Afgelopen vrijdag liepen die onderhandelingen stuk: de achterban van Snel vond het eindbod van PostNL te mager.

“Een deel van de bezorgbedrijven staat het water tot aan de lippen”, zegt Snel. “Bij PostNL zeggen ze: samen profiteren, samen groeien. Maar in de praktijk is er maar één die profiteert van de snelgroeiende markt van pakketbezorging en dat zijn wij niet.”

PostNL lijkt vooralsnog niemand wakker te liggen van die ‘stiptheidsacties’ van pakketbezorgers met Sinterklaas. “We kunnen toch moeilijk reageren op iets wat niet heel concreet is. We zullen in gesprek blijven met de pakketbezorgers en gaan ervan uit dat we samen met de bezorgers een goede oplossing kunnen vinden.”