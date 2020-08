Pakjeslawine geeft Bpost een boost

Economie Als hofleverancier van online shoppers tijdens de sluiting van Belgische winkels kan Bpost niet zeggen dat de zaken slecht draaiden de afgelopen maanden. Om toekomstige pieken op te vangen, investeert het in Antwerpen en Brussel om 100.000 pakjes per dag extra aan te kunnen.

Bpost wil niet gezegd hebben dat het als winnaar uit de eerste coronagolf is gekomen. Alles samengeteld schat het de financiële impact van de epidemie op 9,5 miljoen euro winst in april, mei en juni. Maar daarachter gaan cijfers schuil die het bedrijf een reuzenstap helpen maken weg van de ouderwetse brievenpost.

Toen de Belgische winkels voor weken dicht gingen en de solden werden verschoven naar de maand augustus, stortte het briefverkeer (-17,7%) nog meer in dan normaal. Verkopers stuurden natuurlijk weinig reclamefolders de wereld in, zolang ze hun deuren gesloten hielden. In de plaats daarvan kochten Belgen (en Nederlanders) online als nooit tevoren. In de drie maanden sinds de corona-uitbraak in Europa werden 78,4% meer pakjes aan huis geleverd door postbodes, die het hele kwartaal doorwerkten.

Geen dividend

Het verschil met de eindejaarspiek is dat de pakjeslawine volstrekt onverwacht kwam. Als een van de grootste werkgevers van ons land viel tegelijk ook nog eens een groot deel van het personeel ziek uit. Om dat geen tweede keer te moeten bolwerken, werd vorige maand de pakjescapaciteit in sorteercentrum Antwerpen X uitgebreid. Tegen september gebeurt hetzelfde voor de sorteermachine in Brussel X. Samen zal Bpost 100.000 pakjes per dag extra kunnen verteren zonder gekke toeren te moeten uithalen. Tijdens de coronapiek en de eindejaarsperiode is kunst- en vliegwerk nodig om voor een paar weken pakweg dubbel zoveel leveringen rond te krijgen als tijdens de rest van het jaar.

"Vorig jaar deden we gemiddeld 280.000 pakjes per dag", legt woordvoerster Barbara Van Speybroeck uit. Met 527.209 pakjes in één dag zette Bpost begin mei een nieuw record neer, dat normaal jaarlijks wordt verbeterd in de dagen voor Kerstmis. "Nu zitten we alweer ver onder dat niveau, maar de volumes van februari komen nooit meer terug."

Terwijl omzetten bijna overal verschrompelden, schoten de totale inkomsten van Bpost omhoog (+12,5%) tijdens het coronakwartaal. Een omzet van bijna 1,1 miljard euro komt ook ver boven de verwachtingen (910 miljoen) van aandelenanalisten uit.

De winst zakte met 30 procent naar 74,9 miljoen, maar dat is ruim twee keer meer dan verwacht (37 miljoen euro). Nog belangrijker dan de analistenverwachting is de vooruitblik van Bpost zelf. Die was ingetrokken toen de chaos toesloeg, maar wordt nu ongewijzigd teruggebracht. Bpost verwacht een jaarwinst van 240 à 270 miljoen, deels omdat het 50 miljoen euro minder kosten zal maken dan gepland. "Als we ervan uitgaan dat er in 2020 geen tweede nationale of belangrijke lokale lockdown meer komt", nuanceert Van Speybroeck. Helaas zal die jaarwinst niet uitmonden in een dividend volgend jaar. Eerder werd de tweede uitkering van 2019 al ingetrokken om de financiële gezondheid van het bedrijf te beschermen.

