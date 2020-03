Door de lage-emissie­zones in onder meer Gent en Antwerpen wordt pakketjes laten leveren in de stad steeds ingewikkelder

Economie Door de lage-emissie­zones in onder meer Gent en Antwerpen wordt pakketjes laten leveren in de stad steeds ingewikkelder en moeilijker. “Maar de klant daarvoor meer laten betalen, is voor grote spelers ‘not done’”, stelt retailexpert Stefan Van Rompaey gerust. Onze journalist ging ook na hoe online winkels zoals Ikea en Zalando het aanpakken.

Het is een combinatie die steeds meer wringt: we bestellen steeds meer spullen online — van hondenbrokken over tv-toestellen tot outfits waarvan we de helft onverrichter zake terugsturen — én verwachten dat al onze pakketten nagenoeg gratis of voor een prikje aan de deur geleverd worden. Tegelijkertijd worden de files steeds langer en weren steeds meer stadsbesturen vervuilende auto’s, bestel- en vrachtwagens uit onze stadscentra.

“Voor de online verkoopsector is al lang duidelijk dat de huidige situatie niet houdbaar is”, stelt Stefan Van Rompaey, retailexpert en hoofdredacteur van Retail Detail. “Dus zoeken e-commercebedrijven massaal naar nieuwe concepten om die leveringen efficiënter en ecologischer aan te pakken. Kwestie van te vermijden dat er in één dag drie bestelwagens aan je deur passeren.”

Een cargofiets kan veel volume aan, is ecologisch, goed voor het bedrijfsimago én efficiënt. Je slalomt immers tussen de files door Stefan Van Rompaey

Zowel in binnen- als buitenland wordt geëxperimenteerd met hubs buiten de stad waar leveringen gecentraliseerd worden om ze daarna gebundeld te verdelen.

“Dat kan bijvoorbeeld met een elektrische cargofiets”, zegt Van Rompaey. “Carrefour, Decathlon en Coolblue zijn die volop aan het testen. Zo’n cargofiets kan veel volume aan, is ecologisch, goed voor het bedrijfsimago én efficiënt. Je slalomt immers tussen de files door.”

Daarnaast lopen testen met multifunctionele afhaalpunten. “Zo zou je op je afhaalpunt een paskamer kunnen installeren waar je meteen alles past en meteen een retour kunt regelen.”

Gratis is nooit gratis

Ook de levervoorwaarden worden constant onder de loep gehouden. “Sinds een jaar of twee is er veel discussie over de houdbaarheid van die gratis leveringen. Want gratis is nooit gratis; er is altijd iemand die de rekening betaalt. Soms laten de e-commercebedrijven hun marges vallen omdat ze volop inzetten op groei en omzet, in andere gevallen worden transporteurs verplicht om tegen bodemtarieven te werken.”

Alle spelers blijven nieuwe modellen zoeken om e-commerce economisch en ecologisch leefbaar te maken Stefan Van Rompaey

De consument het gelag laten betalen, is voorlopig nog een brug te ver. “Niemand wil de eerste stap zetten, iedereen kijkt de kat uit de boom. Zeker nu Amazon deze week met een Nederlandstalige site de Belgische markt betreden heeft. Dat zal zeker zijn impact hebben. Want niemand weet wat de strategie van Amazon zal zijn.”

Verandering komt er sowieso, maar welke vorm die zal aannemen, is dus nog onzeker. “Wat het uiteindelijk wordt, zal van de grote spelers afhangen, zij zullen sowieso het voortouw nemen. Niemand heeft het perfecte concept al gevonden, zelfs Amazon niet, dus blijven alle spelers nieuwe modellen zoeken om e-commerce economisch en ecologisch leefbaar te maken.”

Zo doen deze online winkels het:

Ikea

Wat betaal je vandaag? Online bestellingen kan je thuis laten leveren. Kleine pakketten (tot 23 kg) kosten tussen € 4,99 (aankopen tot € 99,99) en € 19,99 (aankopen boven € 199). Bij grote pakketten varieert de leverprijs van € 59,90 tot € 149,90. Leveringen in een van de IKEA-winkels of ophaalpunten kosten € 19,99.

Is LEZ more? De leverprijzen in de LEZ-zones zijn dezelfde als elders.

Klimaatdoel? Ikea wil tegen 2025 alleen nog elektrisch leveren aan huis en is dat volop aan het testen in Amsterdam, Parijs, Shanghai, Los Angeles en New York.

Bol.com

Wat betaal je vandaag? Bestellingen boven € 20 zijn gratis. Koop je minder, dan betaal je € 2,99 verzendkosten. Leveren kan thuis of op een van de duizenden afhaalpunten.

Is LEZ more? Er zijn geen plannen om die prijzen aan te passen.

Klimaatdoel? Bol.com verpakt steeds meer op maat, waardoor ritten efficiënter worden. Tegen 2025 wil het bedrijf zijn CO2-uitstoot terugbrengen naar 0 gram per pakket. Bol.com probeert zijn retours tot een minimum te beperken. Twee derde wordt opnieuw verkocht, al dan niet met korting. De rest gaat naar een wederverkoper of het goede doel.

Foodbag

Wat betaal je vandaag? De leverkosten zitten verrekend in de prijs van de maaltijdbox. Een Quick & Easy-pakket voor twee personen kost €57 en bevat alle ingrediënten en receptenfiches voor tweemaal drie maaltijden.

Is LEZ more? Deze prijzen blijven geldig.

Klimaatdoel? Foodbag bundelt leveringen om zo een groot volume op hetzelfde moment te leveren. Er lopen volop experimenten met elektrische bestelwagens, in samenwerking met autoconstructeurs. Daarnaast wordt er zo efficiënt mogelijk gepland, zodat er geen onnodige kilometers gereden worden.

JBC

Wat betaal je vandaag? Haal je je bestelling af in een JBC-winkel, dan betaal je geen verzendkosten. Leveren op je thuisadres is gratis als je voor meer dan € 50 bestelt. Zoniet betaal je € 3,90 portkosten.

Is LEZ more? De huidige verzendingsprijzen houden stand.

Klimaatdoel? Wie een JBC-pakje wil terugsturen, kan het inleveren in een van de filialen of een beroep doen op Hytchers. Die Luikse start-up zette een systeem op poten waarbij al meer dan 10.000 pendelaars jouw pakjes retourneren. Via een app kunnen ze zich aanmelden om pakjes te vervoeren van adressen die op hun pendelroute liggen. In ruil ontvangen ze punten die ze kunnen inwisselen voor aankoopbonnen. Wil je een pakje terugsturen via Hytchers, dan dien je je enkel aan te melden op het Hytchers-platform, een label op de doos te plakken en je pakketje af te geven in een van de 110 inzamelpunten.

Zalando

Wat betaal je vandaag? Gratis bezorgen en terugsturen is zowat de kern van Zalando’s model. Je betaalt dus niets.

Is LEZ more? Aan die klantbelofte wordt niet geraakt. Gratis blijft de norm.

Klimaatdoel? Om onnodige retours te vermijden, probeert Zalando zijn producten zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven. Met 360°-zicht bijvoorbeeld. Sinds oktober zijn alle leveringen en retours klimaatneutraal en worden voortdurend nieuwe diensten getest. Verschillende items worden in één pakket en in één levering gebundeld, en er lopen tests met privé-afhaalpunten. Die sociale bezorgpunten leiden tot minder en efficiëntere leveringsroutes.

Lees ook:

Te duur en te complex: kwart aannemers mijdt lage-emissiezones (+)

Wat als je tijdens vakantie in quarantaine moet? Geldexpert over gevolgen van coronavirus voor jouw portemonnee (+)

Van de ene op de andere dag je inkomen verliezen: wat nu? (+)