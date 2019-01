Oxfam: “Miljardairs werden vorig jaar dagelijks 2,5 miljard dollar rijker” lva

Bron: Belga 0 Economie Het vermogen van alle miljardairs ter wereld nam vorig jaar toe met 12 procent -ofwel 2,5 miljard dollar per dag-, terwijl het vermogen van de 3,8 miljard mensen die de armste helft van de wereldbevolking uitmaken, in diezelfde periode met 11 procent afnam. Dat blijkt uit een rapport over economische ongelijkheid van Oxfam, dat aan de vooravond van het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos oproept tot eerlijke belastingen.

Volgens Oxfam is het aantal miljardairs sinds de financiële crisis bijna verdubbeld, terwijl er tussen 2017 en 2018 om de twee dagen een nieuwe miljardair bijkwam. "Toch worden superrijken en multinationals lager belast dan in de vorige decennia", zegt de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. "Zo daalde het hoogste tarief van de inkomstenbelasting in rijke landen van 62 procent in 1970 tot slechts 38 procent in 2013. Het gemiddelde tarief in armere landen is 28 procent. Het gemiddelde tarief voor de vennootschapsbelasting in rijke landen daalde van 49 procent in 1981 naar 26 procent in 2015."

Slechts 4 procent van alle belastinginkomsten die in 2015 werden geïnd, kwam voort uit belastingen op vermogen, luidt het verder. "Een extra belasting van 0,5 procent op het vermogen van de 1 procent allerrijksten zou jaarlijks nochtans evenveel opbrengen als het bedrag dat nodig is om onderwijs te voorzien voor alle 262 miljoen kinderen die nu niet naar school gaan, en om gezondheidszorg te financieren die de dood van meer dan 3 miljoen mensen zou kunnen vermijden.”

Met het rapport "Public Good or Private Wealth" wil Oxfam aantonen hoe overheden "ongelijkheid vergroten door een onrechtvaardig belastingbeleid en door onvoldoende te investeren in onderwijs en gezondheidszorg". De groeiende kloof tussen arm en rijk ondermijnt de armoedebestrijding, is schadelijk voor de economie en leidt wereldwijd tot toenemende maatschappelijke onrust, zo wordt benadrukt.

Volgens Oxfam is het dan ook hoog tijd om het geweer van schouder te veranderen.

"Politici over de hele wereld dragen verantwoordelijkheid voor belastingregels die ongelijkheid bevorderen en moeten belastingontwijking veel grondiger aanpakken", zegt Maaike Vanmeerhaeghe, beleidsmedewerker ongelijkheid bij Oxfam-Solidariteit. Door grote bedrijven en superrijken "hun eerlijk deel aan belastingen" te laten betalen, komt er geld vrij om te investeren in gezondheidszorg en onderwijs. "Overheden moeten een betere toekomst voor iedereen bouwen en niet voor een kleine groep welgestelden.”