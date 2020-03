OVERZICHT. Deze winkels houden de deuren tijdelijk dicht TMA ADN BH

16 maart 2020

11u36

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 2229 Economie Inmiddels namen verschillende winkelketens en kleinere handelaars het besluit om de filialen te sluiten. Dat om hun klanten te stimuleren om zoveel mogelijk thuis te blijven. Hieronder een overzicht.

JBC

JBC sluit maandag om 13 uur zijn 125 winkels, en dat minstens tot en met 3 april. Dat kondigt de kledingketen aan op Facebook.

Volgens JBC was dit “de enige juiste beslissing”. “We hechten veel belang aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, klanten en hun gezinnen. Zeker in deze uitzonderlijke situatie”, klinkt het. Klanten die hun bestelling in de winkel hebben laten leveren, krijgen die gratis thuis toegestuurd. Online winkelen blijft mogelijk, zegt een woordvoerster.



De JBC-winkels worden uitgebaat door zelfstandige geranten. Zij zullen voor hun personeel tijdelijke werkloosheid aanvragen. “We gaan onze medewerkers maximaal ondersteunen”, aldus de woordvoerster.

Torfs

Schoenenketen Torfs sluit vanaf morgen alle 76 winkels in ons land, voor de rest van de week. Nadien volgt een nieuwe evaluatie. Dat bevestigt CEO Wouter Torfs, die consumenten oproept om als alternatief bij Belgische webshops te kopen.



Vrijdag had het bedrijf nochtans beslist om uitzonderlijk te openen op maandagen en latenightshopping te organiseren – een keuze die het familiebedrijf op felle kritiek kwam te staan. “Eerst de omzet, dan de mensen”, fulmineerde vakbond BBTK.

Intussen hebben we ingezien dat helemaal sluiten een betere optie is. Het is een dommerik die zijn beslissingen niet kan herzien CEO van Torfs, Wouter Torfs

Deze middag besloot Torfs dan om alle winkels tot het einde van de week te sluiten. “Vrijdag kozen we ervoor om op extra momenten open te zijn, zodat klanten gespreid konden langskomen en het economische verlies voor ons beperkt bleef. Maar intussen hebben we ingezien dat helemaal sluiten een betere optie is. Het is een dommerik die zijn beslissingen niet kan herzien”, zegt hij.

De webshop van Torfs is normaal goed voor 16 procent van de omzet. De CEO verwacht dan ook dat sluiting “serieus omzetverlies” zal betekenen. “Maar we zijn een gezond en stabiel bedrijf, we kunnen dat aan.” Voor het personeel wordt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd. Ook de winkels van sneakerketen The Athlete’s Foot in België gaan dicht. Torfs baat die uit als franchisenemer.

ZEB

ZEB Groep, het moederbedrijf van de multibrand fashion stores ZEB, The Fashion Store, PointCarré en ZEB For Stars, gaat zijn 113 vestigingen tijdelijk sluiten. Dat meldt ZEB maandag. Ook op het hoofdkantoor in Merchtem zal er er maximaal ingezet worden op telewerk om besmetting te voorkomen.

De webshop van ZEB blijft dus wel 24/7 geopend. Klanten die tijdens de online bestelling kozen voor een levering in de winkel, krijgen de bezorging gratis aan huis geleverd op een adres naar keuze.

Fnac en Vanden Borre

Ook Fnac en Vanden Borre sluiten tijdelijk al hun winkels en gaan zich uitsluitend op de onlineverkoop concentreren.

“Om de verspreiding van het virus te helpen beperken, heeft de directie besloten om de Fnac- en Vanden Borre-winkels tijdelijk te sluiten vanaf dinsdagochtend 17 maart 2020 tot nader order”, klinkt het in een persbericht.

“Gezien de huidige situatie vinden we het belangrijk om fysieke bijeenkomsten zoveel mogelijk te beperken, vooral in onze winkels”, zegt CEO Charles-Henri de Maleissye-Melun. “Deze crisis is een zware beproeving voor de handel. Daarom roepen we de consumenten op om hun favoriete winkels te ondersteunen door te kopen op de Belgische e-commercewebsites, die ten dienste blijven van hun klanten.”

Decathlon

Sportwinkelketen Decathlon sluit vanaf maandag alle winkels vanwege het nieuwe coronavirus. Dat bevestigt woordvoerder Thomas Lejeune.

“Voor de gezondheid van onze medewerkers en klanten hebben we beslist om te sluiten”, zegt Lejeune. “We willen niet dat het virus zich zou kunnen verspreiden via onze winkels.”

De maatregel geldt tot 3 april. Klanten kunnen wel nog steeds online bestellen bij Decathlon.

“Verkoop via de website blijft beschikbaar en een nieuwe aanpak wordt uitgerold om online bestellingen door de klant te laten oppikken onder veilige omstandigheden. Onze klanten kunnen telefonisch bij de winkel terecht voor praktische toelichting rond deze nieuwe aanpak”, klinkt het in een persbericht.

De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige donderdag dat alle winkels die geen essentiële diensten leveren tijdens het weekend dicht moesten, maar in de week konden openblijven. Met de maatregel gaat Decathlon dus verder dan wat toen werd opgelegd. Kledingketen JBC nam maandag een gelijkaardige beslissing.

Over de gevolgen voor het personeel kon Decathlon voorlopig nog geen informatie kwijt.

Ici Paris XL

Parfumerie Ici Paris XL gaat eveneens op slot, meldt de keten op hun website. “Vanaf vandaag sluiten wij alle ICI PARIS XL-parfumerieën. Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus lijkt ons dit de enige juiste beslissing. De veiligheid van onze klanten en ons winkelpersoneel staat voor ons voorop. Uiteraard blijft de e-shop wel open en we bezorgen al je bestellingen gewoon bij je thuis. Dankjewel voor je begrip!”

McGregor

Kledingketen McGregor sluit vanaf vandaag de deuren. “We hopen op die manier een kleine bijdrage te kunnen leveren om deze crisis het hoofd te bieden en we hopen, uiteraard, dat iedereen gezond blijft”, klinkt het in een mail aan klanten. De online shop blijft uiteraard wel bereikbaar.

De keten doet ook een opvallend eerlijke oproep: “We weten eigenlijk niet precies wat gepast is (voor een bedrijf als het onze); waar moet je het in deze situatie over hebben? Ben je nog onverminderd geïnteresseerd in nieuwe producten, of denk je: iets minder kan wel even? Laat het ons weten.”

Terre Bleue

Terre Bleue sluit de boetieks met onmiddellijke ingang. “Wij zijn een Belgisch modehuis met een hart voor mode, en vooral een hart voor mensen. Bijgevolg hebben wij de logische beslissing gemaakt om onze Terre Bleue boetieks onmiddellijk te sluiten. Het is onze prioriteit om voor jullie te zorgen.”

Proximus

Proximus nam eerder al de beslissing om een honderdtal eigen verkooppunten “tot nader order” dicht te houden. Proximus zal ook zijn medewerkers enkel nog naar klanten sturen voor herstellingen en dringende activaties. Klanten die door die maatregel worden getroffen, zullen op de hoogte worden gebracht. De klantendienst blijft beschikbaar via de website, chat en de callcenters.