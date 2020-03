OVERZICHT. Deze winkelketens sluiten vrijwillig de deuren Sven Ponsaerts Koen Van De Sype

17 maart 2020

14u29

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1334 Economie Steeds meer winkels waar geen voedsel verkocht wordt, sluiten de deuren vanwege het coronavirus. Verschillende winkels laten in hun communicatie naar de klanten weten niet te wachten op een officiële door de overheid opgelegde “lockdown”, maar uit bezorgdheid voor de klanten en medewerkers nu alvast de winkels te sluiten. De meeste gaan al minstens tot en met 3 april dicht.

Het is voor de niet-voedingswinkels voorlopig nog toegelaten om in de week de winkels te openen, maar velen kiezen er toch voor om nu al te sluiten om de veiligheid van de klanten en het personeel te verzekeren. De webshops blijven over het algemeen wel open, en verschillende winkels verwijzen naar de sociale media en de klantendienst voor als klanten vragen hebben.

Comeos, de sectorfederatie die de Belgische handel en diensten vertegenwoordigt, benadrukt daarentegen dat de supermarkten te allen tijde zullen openblijven, maar roept tegelijkertijd ook op om niet massaal naar de winkels te gaan op hetzelfde moment. Comeos kondigde vandaag ook aan dat het aantal klanten in de winkels beperkt wordt tot één per tien vierkante meter winkelruimte.

Deze ketens deden de deuren al dicht:

A-mode

Apple

Artex

AS Adventure

Ava Papierwaren

Basic-Fit

Bel&Bo

Bent

Berca

Blokker

Brantano

Brooklyn

C&A

CKS

Close-Up

Concept Fashion

Coolblue

Decathlon

Dreamland

Dreambaby

e5 Mode

Efteling

Filou & friends

Fiets!

Fnac

Fred & Ginger

Galeria Inno

Giks

Go-Fit

Green ICE Fashion

Hans Anders

Hema

Hollister

Ici Paris XL

Ikea

Ikks

JBC

Kinepolis

Kreatos

Krëfel

Kringwinkels

Kruidvat

LolaLiza

Maisons du Monde

Marlies Dekkers

Maxi Toys

Mayerline

MediaMarkt

ModeMakers

Music Media Corner

Nespresso

Opnieuw & Co

Orange Shops

Paprika

Pimkie

Planckendael

Plopsaland

Promod

Proximus Shops

Schoenen Torfs

Standaard Boekhandel

Technopolis

Tommy Hilfiger

Twice As Nice

UGC

United Brands

Urban Outfitters (Meir, Antwerpen)

Vanden Borre

Vavantas

Veritas

Yves Rocher

ZEB

Zoo Antwerpen

