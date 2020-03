OVERZICHT. 150 euro extra voor wie in tijdelijke werkloosheid komt, maatregelen kosten begroting 8 tot 10 miljard Reischeque van een jaar als pakketreis vervalt TT

20 maart 2020

13u39 0 Economie De federale regering heeft een reeks nieuwe maatregelen genomen om de werknemers en bedrijven in ons land te ondersteunen wanneer ze getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus. Zo zullen tijdelijk werklozen, die nu al met meer dan 670.000 zijn, 150 euro netto per maand extra krijgen. Zowel burgers als kmo’s en bedrijven krijgen uitstel op het betalen van belastingen, en reizigers krijgen een cheque als hun pakketreis komt te vervallen. De maatregelen zullen de begroting 8 tot 10 miljard euro kosten.

De regering onder leiding van premier Sophie Wilmès (MR) benadrukte op een persconferentie vanmiddag nogmaals dat het algemene doel blijft dat mensen moeten blijven kunnen werken. Liefst via telewerk, en als dat niet kan met strikte inachtneming van de nodige sociale afstand op de werkvloer en tijdens het vervoer van en naar het werk. “Kan dat ook niet, dan moet het bedrijf dicht”, aldus de premier. “Die regels gelden uiteraard niet voor enkele essentiële sectoren, zoals bij hulpverleners en in de zorg. Maar ook daar blijft het aan te raden ‘social distancing’ zo strikt mogelijk toe te passen indien mogelijk.”

Tweede stelregel: iedereen blijft thuis, behalve om te gaan werken, boodschappen te doen, of aan lichaamsbeweging te doen of frisse lucht te nemen. Dat laatste mag enkel met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of één vriend, en enkel voor de tijd van die lichaamsbeweging. “Blijf dus niet hangen in het park. Samenscholingen zijn verboden. En wie ziek is, moet sowieso thuis blijven. Dat is een enorm offer dat we vragen, maar het is voor uw gezondheid en die van de hele bevolking.”

Ondersteuning voor werknemers en bedrijven

De regering nam ook een reeks economische maatregelen om de werknemers, bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen, naast de maatregelen die eerder al genomen waren. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) lichtten toe dat werknemers gemakkelijker in tijdelijke werkloosheid zullen kunnen. “Er is vandaag nog slechts één aanvraagprocedure: de coronaprocedure”, aldus Muylle. “Dat gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger.”

• Tijdelijke werkloosheid: 150 euro extra

De groep tijdelijke werklozen, die nu al met 671.000 zijn, wordt ook uitgebreid met mensen die thuis moeten blijven omdat familieleden thuis zitten in quarantaine. Muylle kondigde aan het bedrag te verhogen met 5,63 euro per dag. Concreet krijgen mensen zo 150 euro per maand bij bovenop de bestaande uitkering. Eerder was het bedrag al verhoogd van 65 procent van het brutoloon naar 70 procent, met een plafond van 2.700 euro. De regering verwacht dat er uiteindelijk 800.000 tot een miljoen technisch werklozen zullen zijn.

• Belastingen: twee maanden uitstel

Wat de belastingen betreft, komt er zoals bekend twee maanden uitstel, ook in de personenbelasting en voor vennootschappen. “De eerste prioriteit moet nu niet zijn belastingen betalen”, aldus De Croo.

• Hypothecaire leningen

Wie moeilijkheden heeft om zijn hypotheek verder af te betalen, contacteert daar best zijn bank over. De sectororganisatie Febelfin kondigde al aan dat banken bereid zijn om leningen tijdelijk op te schorten zonder kosten.

• Zelfstandigen

Voor de zelfstandigen stelde minister Denis Ducarme (MR) de maatregelen voor. Voor hen komt er een vervangingsinkomen voor maart en april. Alle zelfstandigen nemen daarvoor best contact op met hun sociaal verzekeringskantoor. Voor hen komt er eveneens uitstel voor hun sociale zekerheidsbijdragen tot 15 december voor de twee kwartalen.

• Geen belastingen op regionale premies

Ook de regionale overheden hebben al maatregelen genomen, bijvoorbeeld de 4.000 euro hinderpremie voor horecazaken die moeten sluiten. De federale regering heeft vandaag beslist op die premie geen belastingen te heffen.

• Reissector

Voor de reissector is beslist dat wie een pakketreis heeft geboekt en betaald tot 6 april, kan rekenen op een reischeque die minstens een jaar geldig moet zijn.

• Evenementen

Als een concert of evenement op een latere datum doorgaat, gaat het ticket automatisch over. Wie dan niet aanwezig kan zijn, krijgt zijn geld terug. Komt er geen nieuwe datum, dan volgt ook een terugbetaling.

• Seizoensarbeid

De periode voor seizoensarbeid wordt verdubbeld. Op die manier kunnen seizoensarbeiders, bijvoorbeeld in de land- en tuinbouwsector, in België blijven. Veel buitenlandse arbeiders zouden nu eigenlijk terug moeten keren naar hun thuisland, omdat hun contract van 65 dagen doorloopt terwijl het werk stilligt.

Kost voor de begroting: tot 10 miljard euro

Alle maatregelen die de regering al nam kosten de begroting van dit jaar tussen de 8 en 10 miljard euro, zei minister van Begroting David Clarinval (MR). Een aantal kosten, zoals het uitstellen van betaaltermijnen voor belastingen en sociale bijdragen, wordt later wel gerecupereerd.

Clarinval rekende even voor: er is een interdepartementale provisie van één miljard euro voor de strijd tegen het coronavirus. Het betalingsuitstel van twee maanden voor de belastingen is goed voor 4,5 miljard euro. Maar het gaat om een uitstel, geen kwijtschelding, dus die middelen krijgt de overheid later terug. Ook de sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen - die moeten pas in december worden betaald - worden later gerecupereerd.

De kost voor de economische werkloosheid kost één tot anderhalf miljard euro per maand, evenveel als de vervangingsinkomens voor de zelfstandigen. “Als we alles samentellen komen we voorlopig aan 8 tot 10 miljard euro”, zei Clarinval. Daarbij zijn nog niet de middelen gerekend die nodig zijn om bankgaranties te voorzien die nodig zijn om ervoor te zorgen dat bedrijven krediet kunnen blijven krijgen van de banken. Het is nog niet duidelijk hoeveel daarvoor nodig zal zijn.