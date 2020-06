Overnemer wil nog tien winkels Orchestra-Prémaman behouden in België SVM

30 juni 2020

16u42

Bron: Belga 0 Economie Neworch, de overnemer van de Franse keten van baby- en kinderkleding Orchestra-Prémaman, wil in België tien winkels openhouden. Samen is dat nog goed voor zowat 115 werknemers. Het plan werd vandaag voorgesteld voor de ondernemingsrechtbank van Brussel. Het gemeenschappelijk vakbondsfront steunt het plan.

In Vlaanderen zouden alleen de vestigingen in Drogenbos en Zaventem blijven bestaan. De andere winkels die de overnemer wil openhouden, zijn die van Anderlecht, Boncelles, Charleroi-Couillet, Gosselies, Libramont, Marche-en-Famenne, Rocourt en Waver. In het Groothertogdom Luxemburg zouden twee winkels openblijven.

De ondernemingsrechtbank moet zich nu uitspreken over de geldigheid van het plan, aldus ‘L'Echo’. De Franstalige zakenkrant schreef het eerst over het herlanceringsplan in België.

Begin vorig jaar telde de keten nog een zestigtal winkels in ons land. Nu zijn het er 53. Eerder was er sprake van dat 19 winkels zouden kunnen openblijven. Orchestra-Prémaman zit sinds begin dit jaar in een procedure van gerechtelijke reorganisatie in België. Ook in andere landen waar de keten aanwezig is, wordt er gesnoeid.

