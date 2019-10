Overnemer van 29 resterende Thomas Cook-winkels zoekt franchisenemers SPS

25 oktober 2019

14u19

Bron: Belga 2 Economie Er is een tweede overnemer voor de 29 resterende winkels van Thomas Cook Retail België. Dat meldt de curator. De nieuw opgerichte vennootschap Hillman zoekt franchisenemers voor de 29 winkels. Pas eind dit jaar wordt duidelijk hoeveel van de winkels effectief zullen open blijven. “Zijn dat er 29? Prima”, zeggen de overnemers. “Zijn dat er slechts 10? Ook goed.”

Hillman Travel is de nieuwe vennootschap die wordt opgericht door Franz Bergman en zijn zoon Franz Bergman junior van Bergman Assets. Het winkelnetwerk zal reizen gaan verkopen die ook voorheen beschikbaar waren in de Neckermann-filialen en gaat zo de concurrentie aan met het Spaanse Wamos, dat de andere winkels (62 van de 91) heeft overgenomen.

De ondernemers kochten de inboedel van de winkels die door Wamos waren afgestoten en laten zich naar eigen zeggen omringen door kapitaalkrachtige families. Ze starten een zoektocht naar geschikte franchisenemers die een eigen filiaal willen uitbaten binnen het nieuwe winkelnetwerk.

Indien nodig wil Hillman geïnteresseerden ondersteunen of meefinancieren. Het is wel duidelijk dat er geen mensen zullen worden aangeworven in een klassiek werknemersstatuut. De nieuwe vennootschap geeft zichzelf twee maanden om in elke winkel een geschikte franchisenemer in te schakelen, die op zijn beurt bijkomend personeel kan aanwerven. Winkels waarin franchisenemers geen interesse tonen, worden gesloten. De inboedel zal dan geveild worden.

Het bedrijf vraagt aan de verhuurders van de winkelpanden om geduld uit te oefenen om bij een doorstart een nieuw huurcontract te tekenen.