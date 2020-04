Overname van Nederlandse activiteiten Sanoma door DPG Media Nederland krijgt groen licht WDw

10 april 2020

15u39

Bron: Belga 0 Economie In Nederland heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geen bezwaar tegen de overname van Sanoma Media Nederland door DPG Media Nederland. Dat maakte DPG Media - met in België merken als VTM, Qmusic, De Morgen en Het Laatste Nieuws - vrijdag bekend.

DPG Media en Sanoma maakten de deal in december al bekend. De mediagroep van Christian Van Thillo telt 460 miljoen euro neer voor de Nederlandse activiteiten van de Finse uitgever.

Sanoma Media Netherlands telt een duizendtal werknemers en is de grootste uitgever van magazines in Nederland met titels als Libelle, Margriet, Donald Duck, vtwonen en Veronica Magazine, samen goed voor meer dan 1 miljoen abonnees. Het bedrijf is ook eigenaar van nieuwsplatform NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland met een maandelijks bereik van ruim 8 miljoen bezoekers.

(lees hieronder verder)

Belgische titels

Ook enkele Belgische titels zijn onderdeel van Sanoma Media Netherlands. Het gaat om de magazines Feeling Wonen/GAEL Maison, Wonen Landelijke stijl/Maisons de Charme, Stijlvol Wonen/Pure Maison, Ik ga Bouwen/Je vais Construire, Ariadne at Home, vtwonen en Eigen huis & Interieur.

Volgens een Belgische woordvoerster van DPG Media blijven de Belgische Sanoma-activiteiten voorlopig aangestuurd vanuit Nederland. “Tijdens het integratieproces zullen we bekijken waar deze magazines in de organisatie een vaste plek zullen krijgen”, zegt ze.

Deze overname is een belangrijke versterking voor DPG Media Nederland, noodzakelijk in deze steeds verder digitaliserende wereld Erik Roddenhof, CEO DPG Media



De CEO van DPG Media, Erik Roddenhof, verwacht dat de overname over twee weken volledig afgerond zal zijn. “Deze overname is een belangrijke versterking voor DPG Media Nederland, noodzakelijk in deze steeds verder digitaliserende wereld", zegt hij.

Lees ook:

Christian Van Thillo stopt als CEO van DPG Media, maar blijft de baas: “Ik laat het dagdagelijkse los” (+)

DPG Media wordt nóg groter bij onze noorderburen (+)