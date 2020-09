Overname Brantano-winkels is volgens vakbond “geen klassieke overname na faillissement” ANA

11 september 2020

13u52

Bron: BELGA 0 Economie De Nederlandse schoenwinkelketen "Uiteindelijk heeft het niets te maken met een klassieke overname na faillissement", meent vakbondssecretaris Sven De Scheemaeker van ACV Puls. Werknemers die de overstap maken, zouden een nieuw contract krijgen waarbij de anciënniteit "nul" is. De Nederlandse schoenwinkelketen vanHaren zal uiteindelijk 40 Brantano-winkels overnemen , maar het personeel maakt niet automatisch mee de overstap.

"VanHaren heronderhandelde de huurcontracten, ze nemen de winkels over die ze willen", zegt de vakbondsman. Er zal aangeworven worden onder het Brantano-personeel, "maar uiteraard gaan ze ook ruimer aanwerven". "Ze willen arbeidsrechtelijk de handen vrij", meent hij. "Iedereen zal een nieuw contract krijgen waarbij de anciënniteit nul is." Een opstart met een blanco blad qua loon- en arbeidsvoorwaarden, klinkt het ook.

Aan die aanpak zijn voor- en nadelen verbonden. De werknemers spelen bijvoorbeeld hun ontslagvergoeding bij het 'sluitingsfonds' niet kwijt. Nadeel is onder meer de onduidelijkheid op dit moment hoe contracten en verloning er zullen uitzien, aldus De Scheemaeker.

De beste 40 winkels

VanHaren, dochter van de Duitse schoenenreus Deichmann, neemt uiteindelijk 40 winkels over, allen in Vlaanderen. Het gaat zo over 200 tot 240 jobs, verwacht de vakbondsman. "Dat is minder dan gehoopt, maar nog altijd veel beter dan niets." Na een heel grondige oefening heeft vanHaren uiteindelijk de beste 40 winkels gekozen uit het verkoopsnet van Brantano. De nieuwe eigenaar is ook een "financieel solide speler".

De bonden zitten vrijdag nog samen met de curatoren van FNG, het failliete voormalige moederbedrijf van de Brantano-schoenenwinkels. De overige winkels zullen vermoedelijk sluiten, maar de ACV'er sluit niet uit dat her en der nog enkele winkels een overnemer krijgen.