Overleg over zware beroepen in privésector mislukt

07 november 2018

11u30

Vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd een akkoord te vinden over de zware beroepen in de privésector. Dat hebben de vakbonden bekendgemaakt.

Wat al lang duidelijk was, is nu ook officieel: vakbonden en werkgevers kunnen het niet eens worden over welke beroepen in de privé nu als zwaar mogen worden bestempeld en 2 tot 6 jaar vroeger met pensioen mogen. Maandenlang onderhandelen leverde amper iets op, en daarom trekken de sociale partners nu de stekker uit de gesprekken.

In een gezamenlijk persbericht betreuren ACV, ABVV en ACLVB “dat bepaalde werkgeversorganisaties niet bereid zijn een compromis te zoeken”. Maar volgens de werkgevers wilden de bonden te veel jobs als zwaar beroep bestempelen, terwijl het voorziene budget daarvoor beperkt is. Zo wilden de bonden een grote meerderheid van de arbeiders als zwaar beroep erkennen, en dat zien VBO, Unizo, UCM en de Boerenbond niet zitten. Hoe meer jobs als zwaar worden erkend, hoe minder de beroepen in kwestie eraan zullen hebben, is de redenering van de werkgevers. De werkgevers wijzen ook naar de “veel te uitgebreide lijst” die is onderhandeld in de publieke sector, die de vakbonden als basis gebruiken om andere zware beroepen te verantwoorden.

En nu?

De bal ligt nu in het kamp van de regering. Die krijgt de heikele taak om een lijst met zware beroepen op te stellen. Voor de publieke sector sloot minister Bacquelaine wel al een akkoord met twee van de drie vakbonden, al werd die lijst kort daarna afgeschoten door Open Vld en N-VA. Hoe dan ook komt de timing voor de pensioenhervorming onder druk. Normaal gezien moet die ingaan op 1 januari 2020.

