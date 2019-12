Overleg bij AB Inbev afgesprongen: nieuwe acties mogelijk na Nieuwjaar SVM

19 december 2019

18u03

Bron: Belga 1 Economie Het overleg tussen vakbonden en directie bij brouwer AB InBev is afgesprongen. Dat meldt ACV. Nieuwe acties zijn mogelijk na Nieuwjaar.

Bij de brouwreus is al een tijd een sociaal conflict bezig. Als gevolg organiseerden de vakbonden blokkades van de brouwerijen van Leuven, Jupille en Hoegaarden de voorbije weken.

Er werd tot nu toe enkel een akkoord bereikt om de werkzekerheid en het inkomen beter te garanderen als er ontslagen om economische redenen gebeuren. Over andere dossiers -meer koopkracht, werkbaar werk, problemen met de loonadministratie,...- was er nog overleg bezig. Dat is nu dus opgeblazen. “De directie had onvoldoende mandaat. Het overleg is gestopt.”

De vakbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend. Nieuwe acties zullen moeilijk tegen te houden zijn als de directie bij haar standpunt blijft, waarschuwt de vakbond.