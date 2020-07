Overheidsschuld België gaat richting 120 procent van bruto binnenlands product: kunnen we dit nog rechttrekken?

De schuldenberg loopt in België compleet uit de hand: we staan weer op het niveau van twintig jaar geleden. Véronique Goossens, econoom in ons geldpanel , legt uit hoe dat komt en wat we kunnen doen om het probleem op te lossen. “Over twintig jaar zullen sociale uitgaven maar liefst 60 procent van alle overheidsbestedingen in beslag nemen. Vandaag is dat de helft”

De Belgische overheidsschuld gaat door de Covid-19 recessie opnieuw richting 120 procent van het bruto binnenlands product. Daarmee worden alle inspanningen van de afgelopen twintig jaar om de schuld naar beneden te krijgen in één pennentrek weggeveegd. Bij de start van de euro stond onze schuld immers op hetzelfde niveau. Toen al was duidelijk dat er een spaarpot moest worden aangelegd om de vergrijzing te kunnen betalen, maar helaas is dat nooit gebeurd. Met als resultaat dat de schuld in de komende jaren alleen maar zal aanwassen. Het jongste rapport van de studiecommissie voor de vergrijzing leest erg ongemakkelijk: de komende 20 jaar zullen de sociale uitgaven in dit land met een vijfde toenemen. Het gros van de stijging doet zich zelfs voor tijdens de volgende regeringsperiode.

Onze begroting gaat dit jaar bijna 50 miljard in het rood

Tegen 2040 zullen de sociale uitgaven – zoals gezondheidszorg, kindergeld, tijdskrediet, pensioenen – maar liefst 60 procent van alle overheidsbestedingen in beslag nemen. Vandaag is dat de helft. Dat is geen probleem als de andere uitgaven naar beneden gaan. Maar dat hebben we in de afgelopen twintig jaar weinig gezien. Zo kwamen er allerlei tewerkstellingsprogramma’s zoals de dienstencheques, stegen de kosten voor het overheidspersoneel, werd er meer aan onderwijs uitgegeven enzovoort.

De grootste aangroei van de uitgaven zagen we tijdens en na de financiële crisis. Maar terwijl de meeste Europese landen erin slaagden om die extra bestedingen naar beneden te krijgen, begon die sanering bij ons enkele jaren later. Met als gevolg dat onze uitgaven hoger blijven dan in de andere Europese landen.

Spotgoedkoop lenen

Gelukkig kan de Belgische overheid voorlopig gemakkelijk en spotgoedkoop lenen. Momenteel is het zelfs zo dat wie de schuld opkoopt van België – de banken bijvoorbeeld – geen rentevergoeding moet betalen aan de overheid. Nee, als zij vandaag een Belgische 10-jarige obligatie kopen moeten ze op het einde van de rit zelfs 0,13% betàlen aan de Belgische overheid. Dat komt omdat heel wat rentevergoedingen vandaag negatief zijn. Dit is een rechtstreeks gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank. De instelling hoopt hiermee vuurkracht te geven aan de economie.

Als de rente hoger wordt dan de economische groei begint onze schuld als vanzelf aan te groeien, door het zogenaamde sneeuwbaleffect

Als het zo goedkoop is om te lenen en de markten blijven de Belgische schuld opkopen, waarom is er dan een probleem? Zeker nu de Europese Commissie haar begrotingsregels heeft versoepeld: de begroting stevig in het rood laten gaan, de schuld laten aangroeien, het mag allemaal.

Dat klopt, maar de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, heeft al laten verstaan dat we niet moeten overdrijven en dat het nu stilaan genoeg is met het opdrijven van de uitgaven. Wunsch heeft als behoeder van de financiële stabiliteit in ons land immers ook de lange termijn voor ogen. Als we niet opletten, dan komen we op een hellend vlak met onze schuld. En daar zullen we allemaal de gevolgen van voelen. Zo zijn er twee pijnpunten

Pijnpunten

Om te beginnen neemt België deel aan de Europese muntunie. Die heeft ons in de afgelopen decennia veel welvaart opgebracht. Onze deelname willen we dus niet op het spel zetten. Om aan een muntunie te mogen deelnemen moeten de participerende landen hun economieën en staatsfinanciën op elkaar doen gelijken. Als ze dat niet doen ontstaan er grote onhoudbare onevenwichten. We hebben tijdens de eurocrisis van 2011 gezien wat die afwijkingen tussen de lidstaten kunnen teweegbrengen, toen verschillende landen, waaronder Griekenland, hun schuld niet meer konden financieren via de markten en aan een infuus werden gelegd. De economische woestenij was groot. Denk maar aan de massale jeugdwerkloosheid in Spanje. De rust keerde uiteindelijk weer, maar we kunnen niet zeggen dat de eurolanden vandaag meer op elkaar gelijken. Wel integendeel. Zo is de Belgische staatsschuld veel te hoog gebleven. Met Europa hebben we destijds afgesproken dat die maar 60 procent van het BBP mag bedragen, en daar zitten we dus mijlenver vanaf.

Een idee dat al jarenlang door de gangen van de Europese Centrale Bank en de Europese instellingen waait is om een deel van de Europese staatsschuld voor de eeuwigheid weg te parkeren

Een ander pijnpunt is dat we onze schuld altijd moeten herfinancieren. Als een Belgische staatsobligatie na tien jaar op vervaldag komt, krijgt de schuldeiser zijn geld terug. Op dat ogenblik worden er nieuwe obligaties in de markt gezet. Zo meldde het Agentschap van de Schuld eind vorig jaar dat het dit jaar 31,5 miljard moet vinden in de markt – waarbij het dus oude schuld omzet in nieuwe schuld. Dat bedrag is intussen uiteraard veel hoger. Onze begroting gaat dit jaar immers bijna 50 miljard in het rood. Dat geld moet ergens vandaan komen. Op dat ogenblik wordt er nieuwe schuld bijgemaakt.

Dat telkens opnieuw naar de markt moeten gaan wordt vervelend als de rente flink begint te stijgen. Als de rente hoger wordt dan de economische groei begint onze schuld als vanzelf aan te groeien, door het zogenaamde sneeuwbaleffect. Dat vreselijke scenario hebben we gekend van eind jaren 70 tot begin jaren 2000. Gecombineerd met de veel te hoge overheidsuitgaven in de eerste helft van de jaren 80 hebben we toen een schuldexplosie gezien, die zelfs verder bleef razen toen de regering begon te besparen. De sneeuwbal was dus 20 jaar niet te stoppen en vrat de inkomsten van de staat op.

Schuld laten verdwijnen?

Een idee dat al jarenlang door de gangen van de Europese Centrale Bank en de Europese instellingen waait is om een deel van de Europese staatsschuld voor de eeuwigheid weg te parkeren. De ECB heeft de jongste jaren veel van die schuld opgekocht. Laat de schuld op de balans van de ECB staan en niemand heeft er nog last van, lijkt het credo dan. Voor België is dat een aantrekkelijke gedachte. Maar voor de landen die wel zware beproevingen ondergingen om hun economie en financiën in lijn te brengen met de Europese muntvoorwaarden – zoals Nederland – is dat idee wellicht onverteerbaar.

