Overheid verhoogt kapitaal luchtvaartbedrijf Sonaca jv

09 mei 2020

09u09

Bron: belga 0 Economie De Waalse vliegtuigonderdelenbouwer Sonaca, die volledig in overheidshanden is, geniet een kapitaalsverhoging van 50 miljoen euro en een bankenkrediet van nog eens 50 miljoen euro. Sonaca kampt met de gevolgen van de coronacrisis, maar ook de eerdere problemen met het 737 MAX-toestel wegen op het bedrijf. Dat bericht L'Echo.

Gezien de huidige situatie "zullen we voor lange tijd minder werk hebben, zeker twee of drie jaar. We hebben onze aandeelhouders - die sinds lang volledig publieke aandeelhouders zijn - dus overtuigd om het bedrijf te steunen met een kapitaalsverhoging. We kunnen dus niet spreken van staatssteun", aldus de CEO van Sonaca, Bernard Delvaux.

Sonaca is voor meer dan 90 procent in handen van het Waals Gewest via de Waalse investeringsmaatschappij SRIW. Het overige deel is in handen van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Concreet wordt 100 miljoen euro geïnjecteerd via twee herfinancieringsoperaties. De SRIW en de FPIM voeren een kapitaalsverhoging uit van 50 miljoen euro, waarbij ze elk de helft voor hun rekening nemen. Bij de banken lopen de onderhandelingen "zeer constructief". Ze zouden moeten uitmonden in een krediet van ongeveer 50 miljoen euro, zegt de CEO.

Bovendien zal een achtergestelde lening van 25 miljoen euro van de SRIW en FPIM in kapitaal omgezet worden om de eigen middelen te versterken. "Dat alles zal het mogelijk maken om de storm te doorstaan", zegt Delvaux.