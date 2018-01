Over en uit voor Airbus A380? Redactie

11u51

Bron: Belga 3 EPA Economie Indien luchtvaartmaatschappij Emirates geen nieuwe bestelling plaatst, dan zal vliegtuigbouwer Airbus geen andere keuze hebben dan het A380-programma stop te zetten. Dat heeft commercieel directeur John Leahy gezegd bij de voorstelling van de jaarcijfers van de Europese vliegtuigbouwer.

"Heel eerlijk, als we niet tot een akkoord kunnen komen met Emirates, dan zullen we volgens mij geen andere keuze hebben dan het programma te beëindigen", stelde Leahy. "Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we tot een akkoord zullen komen, en dan kunnen andere maatschappijen nog vliegtuigen toevoegen."

Emirates is veruit de grootste klant van de A380's. Het bestelde tot nu 142 exemplaren van het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, bijna de helft van alle orders.

De A380 is al jaren het zorgenkind van Airbus. De voorbije twee jaar kwam er geen bestelling meer voor binnen, waardoor Airbus het productieritme moest terugschroeven. De vliegtuigbouwer wil met een Emirates-bestelling de nodige tijd kopen, in de hoop dat de interesse voor de superjumbo weer aanwakkert.

Er werd verwacht dat Emirates en Airbus een grote A380-bestelling zouden aankondigen tijdens het luchtvaartsalon in Dubai, in november vorig jaar, maar dat gebeurde niet. Er wordt nog altijd onderhandeld.

AFP

