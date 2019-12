Oud-baas France Télécom veroordeeld na golf zelfdodingen, maakte niet uit of personeel “door raam of deur” vertrok ML

20 december 2019

17u46

Bron: AD.nl 4 Economie Een rechtbank in Parijs heeft een voormalig topman van France Télécom, het huidige Orange, veroordeeld tot een celstraf van een jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Didier Lombard moet ook een boete betalen van 15.000 euro vanwege een reeks zelfdodingen bij de telecomgigant. Het bedrijf krijgt een boete van 75.000 euro.

Tientallen medewerkers van France Télécom beroofden zich in 2008 en 2009 van het leven. Nabestaanden en vakbonden beschuldigden het concern van systematische psychologisch mishandeling om van medewerkers af te komen.



Het bedrijf schrapte destijds 22.000 banen. Lombard zei in 2006 tegen managers dat hij personeelsleden weg wilden krijgen, ongeacht of ze “door het raam of de deur” vertrokken. Orange heeft eerder tegengesproken dat sprake was van een vooropgezet plan om medewerkers weg te pesten, maar erkende wel dat leidinggevenden fouten gemaakt kunnen hebben bij de reorganisatie.

‘Terreurmanagement’

France Télécom - sinds zomer 2013 is hun merknaam Orange ook de naam van het bedrijf - stond in juli van dit jaar in Frankrijk terecht omdat het jarenlang een ‘terreurmanagement’ voerde, zoals een werknemer het noemde in zijn afscheidsbrief, die hij schreef voor hij uit het leven stapte.



In 2006 werden forse bezuinigingsplannen bekend. Werknemers werden de deur uitgewerkt, overbelast, of continu overgeplaatst. In 2008 en 2009 maakten 35 werknemers een einde aan hun leven. “Er werd een wrede managementstijl gebruikt die mensen ziek maakte’’, aldus de Franse Arbeidsinspectie.



In de rechtszaak, die twee maanden duurde, werden de zaken van 39 slachtoffers behandeld. Van hen pleegden er negentien zelfmoord, twaalf deden een zelfmoordpoging en acht anderen kregen ernstige, psychische klachten.



Het bedrijf als geheel stond terecht maar ook zeven voormalige toplui, onder wie de ex-ceo Didier Lombard (77). Die liet zich tijdens de rechtszaak niet van zijn meest meelevende kant zien. “We moesten hervormen, ja, en dat was niet leuk, maar zo ging dat nu eenmaal. Als ik er niet was geweest, was het niet anders gegaan, of was het misschien zelfs wel erger geweest”, zei hij.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.