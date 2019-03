Organisatie roept op tot vrouwenstaking op verschillende plaatsen in het land TT

02 maart 2019

17u24

Bron: Belga 0 Economie Het 'Collecti.e.f 8 maars' wil dat alle vrouwen op 8 maart hun gebruikelijke activiteiten staken. Tijdens de vrouwenstaking, op de internationale dag van de strijd voor vrouwenrechten, wil de organisatie onder meer verzamelen blazen voor het Brusselse Centraal Station. Voorts zijn er acties in verschillende Vlaamse en Waalse steden, net als bij bedrijven en universiteiten.

Het collectief stelde vandaag de plannen voor. Onder meer de vakbonden ACV en ABVV maar ook andere organisaties hebben zich achter #8maars geschaard. Het collectief vraagt alle activiteiten te staken, of dat nu betaald werk, zorg voor anderen, consumeren of studeren is. Deelnemende vrouwen moeten zo tonen dat "wanneer vrouwen ermee stoppen, de wereld stilvalt". De actie is gericht tegen bijvoorbeeld discriminatie op de werkvloer of de zogenaamde 'tampontaks', wanneer er een specifieke heffing is op een vrouwenproduct.

"Elke vrouw kan op haar manier deelnemen aan de staking, volgens haar mogelijkheden en voorkeuren, haar behoeftes en dagelijkse realiteit. Wie het werk niet kan neerleggen, stellen we voor om lawaai te maken op de plaats waar ze zich die dag om 14 uur bevinden", zegt Moana Genevey, lid van het collectief. "De actie steunen kan ook via de hashtag #8maars, door zich in het paars te kleden, een affiche op te hangen, een schort, handdoek of paar huishoudelijke handschoenen aan de brievenbus te hangen, of een automatische boodschap te gebruiken voor de mailbox ... ", voegt Malika Roelants toe.

Aan het Europakruispunt voor het Centraal Station is de actie gepland van 9 tot 17 uur, met verschillende activiteiten, concerten, workshops ... In Leuven bereiden studentes van de KU Leuven sensibiliseringsacties en een bijeenkomst voor het station voor, waarna ze naar de hoofdstad afzakken. In Antwerpen staat Radio Centraal vanaf de middag in het teken van de actiedag en op het Theaterplein vindt het 'Women's strike festival' plaats. In Doornik zal men paarse armbanden uitdelen en in Bergen is er een bijeenkomt op de Grand Place.