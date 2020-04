Optimisme in strijd tegen coronavirus: Bel20 opent ruim 1 procent hoger, Nikkei wint meer dan 3 procent KVDS

14 april 2020

09u54

Bron: Belga 0 Economie De Europese beurzen zijn dinsdag geopend met winsten van om en bij de 1 procent. Ook de beurs van Tokio heeft dinsdag de verliezen van maandag uitgewist.

Op de beurs van Brussel startte de sterindex Bel20 1,2 procent hoger, na het verlengde paasweekend.

Technologieconcerns

De sterindex Nikkei sloot af met een winst van 3,13 procent op 19.638,81 punten en werkte daarmee het verlies van een dag eerder ruimschoots weg. De breed samengestelde Topix-index won 1,96 procent en sloot de dag af op 1.433,51 punten.





Vooral de chipbedrijven en andere technologieconcerns waren in trek in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse sectorgenoten. Ook elders in de Aziatische regio wonnen de beursgraadmeters terrein, mede dankzij een meevallende daling van de Chinese export in maart. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,1 procent in de plus. De Kospi in Seoul klom 1,6 procent.

In Hongkong en Sydney, waar beleggers terugkeerden na een lang paasweekend, stegen de hoofdgraadmeters respectievelijk 0,8 en 1,9 procent. In India, waar de lockdown tot 3 mei werd verlengd, was de beurs gesloten.

Aan de basis van de positieve beursdag lag een golf van optimisme met betrekking tot het coronavirus in de Verenigde Staten en Europa, waar op sommige plaatsen maatregelen stilaan worden versoepeld.

Lees ook: Economie krijgt klappen, maar toch doen beurzen het erg goed - Experts leggen uit (+)

Bekijk ook:

Trump erg explosief op persconferentie



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.