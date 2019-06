Opsteker voor Boeing: luchtvaartgroep bestelt 200 737 MAX-vliegtuigen KVE LH

18 juni 2019

16u54

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft een serieuze opsteker te pakken voor zijn 737 MAX-programma, waarvan de vliegtuigen al enkele maanden wereldwijd aan de grond staan. De luchtvaartgroep IAG, waarin onder meer British Airways, Iberia en Vueling zitten, heeft immers een intentieverklaring ondertekend voor maar liefst 200 MAX-vliegtuigen. Dat werd vandaag aangekondigd op het luchtvaartsalon Le Bourget, nabij Parijs.

"We hebben alle vertrouwen in Boeing en we verwachten dat het vliegtuig de komende maanden met succes opnieuw in dienst zal treden, na goedkeuring door de regulatoren", aldus IAG-topman Willie Walsh.

Als de intentie bekrachtigd wordt, zouden de vliegtuigen geleverd worden tussen 2023 en 2027. De bestelling heeft een waarde van meer dan 24 miljard dollar aan catalogusprijzen. Maar kortingen zijn gebruikelijk bij grote bestellingen.

Twee crashes

De 737 MAX-vliegtuigen van Boeing staan wereldwijd aan de grond sinds maart, nadat er bij twee vliegtuigcrashes, in Indonesië en Ethiopië, in totaal 346 doden waren gevallen. De vliegtuigbouwer heeft een software-update ter goedkeuring ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder FAA en verwacht dat de MAX-toestellen dit jaar opnieuw zullen mogen vliegen.

IAG bestelde bij concurrent Airbus ook veertien exemplaren van de A321 XLR, bestemd voor Aer Lingus en Iberia. Met de A321 XLR zet Airbus in op langeafstandsvluchten met kleinere vliegtuigen, die maar één gangpad hebben. Sinds de officiële lancering ervan gisteren werden al orders van een viertal klanten bekendgemaakt.