Oproep tot verzekeraars: “Keer geen dividend uit” Belga

03 april 2020

15u04 0 Economie De Europese verzekeringstoezichthouder Eiopa roept de verzekeraars op om in het licht van de coronacrisis tot nader order geen dividenden uit te keren. Ook aandelen inkopen om de aandeelhouders te vergoeden, is momenteel uit den boze, vindt Eiopa.

De verzekeraars en herverzekeraars moeten ook tijdens de coronacrisis hun verantwoordelijkheid tegenover de klanten opnemen, stelt de Europese toezichthouder. Ze moeten daarvoor voldoende kapitaal hebben, en daarom is het beter om voorlopig geen geld uit te keren aan aandeelhouders, klinkt het.

Eiopa roept ook op tot voorzichtigheid met de variabele verloning van toplui.

De toezichthouder voegt nog toe dat de opschorting herbekeken kan worden eens de financiële en economische impact van Covid-19 duidelijk worden.

Aandelen naar omlaag

De aandelen van veel verzekeraars gingen vrijdag omlaag op de Europese beurzen. In Brussel noteerde Ageas vrijdagnamiddag met een verlies van zowat 2 procent. De verzekeraar stelde in februari een brutodividend voor van 2,65 euro per aandeel.

De Europese Centrale Bank (ECB) riep eerder al de banken op om geen dividenden uit te keren tot oktober. Sindsdien kondigden al veel banken aan inderdaad van die winstuitkering af te zien. Onder meer KBC, Belfius en BNP Paribas Fortis deden dat al.

