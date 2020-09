OPROEP: Laat u uw werknemers nog maanden thuiswerken of toch niet? Fien Tondeleir

19 september 2020

12u54 0

Telewerk is een blijver, merken werkgevers en HR-dienstverleners op. Wie tijdens de coronacrisis geproefd heeft van werken in z'n thuiskantoor of eigen living, wil dat liefst blijven doen, ook na corona - toch zeker een paar uur per week, sommigen liefst elke dag.

Maar is elke werkgever ook voor dat idee gewonnen? Hebt u als bedrijf beslist dat iedereen nog enkele maanden thuis mag werken? Misschien zelfs voorgoed? Omdat het bedrijf even goed draait en iedereen beter werk aflevert. Of - omgekeerd - staat u er net op dat uw werknemers elke dag op kantoor langskomen, omdat u het sociale aspect minstens even belangrijk vindt? We horen graag uw verhaal. Een mailtje met korte uitleg en contactgegevens mag naar fien.tondeleir@dpgmedia.be. Bedankt.