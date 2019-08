OPROEP: Dertiger en liet u al een testament opstellen? FT

27 augustus 2019

11u35 0

Almaar meer mensen maken een testament op - bijna 16 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden, blijkt uit cijfers van Fednot. Niet alleen bejaarden gaan daarvoor langs bij hun notaris, ook jonge mensen stellen vaker een wilsbeschikking op. We zoeken voor de krant dertigers die dit (onlangs) hebben laten doen en hierover willen vertellen. Hebt u nu al vastgelegd aan wie u uw juwelencollectie later schenkt? Is er een maatschappelijk belang waarom u een testament liet opstellen? Of wordt u geconfronteerd met ziekte in de familie en was dat de trigger om nu alles op papier vast te leggen? Graag een mailtje naar fien.tondeleir@dpgmedia.be. Vergeet uw telefoonnummer niet te vermelden. Bedankt!

Lees ook: Ruim 15 procent meer testamenten sinds invoering nieuw erfrecht