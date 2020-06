Oproep 11.11.11: “Verbied bedrijven om schadeclaims in te dienen tegen coronamaatregelen” JTO

17 juni 2020

15u50

Bron: Belga 0 Economie 11.11.11 heeft samen met 450 andere organisaties een wereldwijde oproep gelanceerd om te beletten dat bedrijven schadeclaims bij de overheid gaan indienen tegen de coronamaatregelen. De organisaties roepen overheden op om te beslissen dat de regeling die dat mogelijk maakt, niet van toepassing is op maatregelen genomen in de coronapandemie.

Een aantal advocatenkantoren lijkt van deze crisis gebruik te maken om hun winsten op te drijven, zegt 11.11.11 woensdag in een persbericht. Volgens de organisatie informeren die kantoren hun klanten momenteel dat ze via internationale schadeclaims compensatie kunnen verkrijgen voor een hele reeks dringende coronamaatregelen.

Compensatie voor coronamaatregelen

Tal van coronamaatregelen kunnen aangeklaagd worden. 11.11.11 vermeldt onder meer privéziekenhuizen of hotels dwingen om bedden vrij te maken voor coronapatiënten, bedrijven opvorderen om ademhalingstoestellen te fabriceren en het heffen van bijkomende belastingen.

ISDS-regeling

Bedrijven kunnen de overheid vervolgen via de zogenaamde investeerder-staat geschillenregeling (bekend onder zijn Engelse afkorting ISDS). Dat is een bepaling in internationale handelsverdragen die bedrijven het recht geeft om een arbitragezaak tegen een vreemde overheid aanhangig te maken op basis van internationale wetgeving. Via ISDS kunnen buitenlandse investeerders en hun aandeelhouders grote sommen geld vorderen als ze vinden dat hun belangen zijn geschaad. Ze kunnen ook vergoedingen eisen voor toekomstige winsten die ze zouden mislopen.

Recht op schadevergoeding

Volgens 11.11.11 geven zo'n 3.000 internationale investeringsakkoorden, afgesloten sinds de jaren 1960, buitenlandse bedrijven het recht om schadevergoedingen te eisen van de staten waar ze investeringen hebben gedaan.

“Dit toont opnieuw de uitwas aan van de ISDS-regeling”, zegt 11.11.11, dat deze regeling een halt wil toeroepen. “Overheden moeten wereldwijd beslissen dat ISDS niet van toepassing is op coronamaatregelen. Hopelijk valt onze oproep niet in dovemansoren.”