Oprichter Spotify investeert één miljard in kleine bedrijven die de wereld kunnen veranderen Sven Watthy

25 september 2020

11u54 2 Economie Als Europa het volgende Google of Amazon wil voortbrengen, moet er iemand zijn die schijnbaar kansloze techbedrijven financiert, vindt de Zweed Daniel Ek. Dankzij Spotify heeft hij een vermogen van ruim drie miljard euro opgebouwd. In tien jaar tijd zal hij een derde daarvan investeren in start-ups.

Spotify zelf is waarschijnlijk het grootste technologische succes dat Europa heeft voortgebracht in de jongste tien jaar. Misschien wel het enige bedrijf dat iets betekent in vergelijking met Chinese en Amerikaanse successen zoals Tencent, Alibaba, Amazon of Google. Allemaal zijn die firma's honderden of zelfs duizenden miljarden waard. Spotify wordt 'slechts' op zo'n 40 miljard euro gewaardeerd.

Oprichter Daniel Ek wil zijn steentje bijdragen aan de volgende technologische vernieuwing, en heeft genoeg middelen om dat te doen. Dankzij zijn succes met Spotify wordt zijn vermogen geschat op 3,3 miljard euro. Hij kondigde aan 1 miljard daarvan in de komende tien jaar te investeren in moonshots - bedrijven met plannen die extreem veelbelovend zijn, maar waarschijnlijk niet lang genoeg zullen overleven om die plannen te kunnen uitvoeren.



"Sommige van de grootste technologische talenten verlaten automatisch Europa omdat ze zich hier niet gewaardeerd voelen", zei Ek daarover. "We hebben meer superbedrijven nodig." Sceptici wijten het verschil tussen Europa en landen als China en de VS aan een overheid die meer regeltjes oplegt en op die manier innovatie in de kiem smoort. Ook het grote geld is elders te zoeken: durfkapitalisten houden meestal kantoor in Silicon Valley of New York, of Singapore of Shanghai, eerder dan in Brussel of Parijs.