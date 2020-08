Oprichter JBC Jean-Baptiste Claes over beslissing van zijn kinderen: “Ik zou overname failliete merken niet gedaan hebben”

Neen, als oprichter Jean-Baptiste Claes (83) zelf nog aan het roer had gestaan van JBC, had de modegroep de merken CKS, Fred & Ginger en Baker Bridge niet overgenomen. "Kijk naar de cijfers: textiel is een moeilijke business geworden", zegt de man die het kan weten. Al stopte hij op z'n 14de met school en werd hij eerst wielrenner, hij lag met zijn neus voor zaken aan de basis van een familiaal vermogen van 64,5 miljoen euro.

Modegroep JBC, die zelf al 120 winkels heeft, krijgt een nog stevigere voetafdruk op de Belgische kledingmarkt. De familiale holding Claes Retail Group - 1.600 medewerkers sterk - neemt de modemerken CKS, Fred & Ginger en Baker Bridge over van het failliete FNG.

45 jaar geleden begon het nochtans met één winkel in het Limburgse Schulen.



Toen de nu 83-jarige Jean-Baptiste Claes in 1975 zijn eerste winkel opstartte, had hij al een hele loopbaan achter zich. "Op 14 jaar ben ik van school thuisgebleven. Ik ging toen mee met een stukadoor. Eerst als diender, later als ambachtsman. In mijn vrije tijd begon ik te koersen omdat ik een beter leven wou."

Dat koersen lukte aardig. Nadat Claes in 1960 tweede was geworden in de Vredeskoers, een zware wedstrijd in het Oostblok, ging hij als prof aan de slag bij Groene Leeuw. Het werd een geslaagd debuut met winst in de vierde rit van de Dauphiné Libéré, maar voor de echte top kwam Claes te kort. "Het waren andere tijden. Het wielrennen was toen nog niet zo mondiaal. Ik hoorde er wel bij, maar dat was het." Claes reed zij aan zij met onder anderen Eddy Merckx, haalde hier en daar een ereplaats en bleef profwielrenner tot 1968.

Jukebox

Nog voor het einde van zijn carrière stortte hij zich reeds in zaken en was hij al uitbater van verschillende dancings. "Zoals discotheek Iris in Neerpelt. Dat liep vlot. Het succes ervan was goede muziek. Toen waren er nog veel zaken met live-muziek, maar wij pakten dat anders aan - met een jukebox. Na twee jaar opende ik er een tweede in een oude hoeve in Lommel en ook die marcheerde. Ik verdiende er meer geld mee dan met te koersen."

Nadien volgden nog een restaurant dat werd uitgebaat door de zus van Jean-Baptiste en een handel in amusementsspelen. "Daarvoor moest ik vaak 's avonds de baan op naar de cafés, en mijn vrouw had dat niet zo graag. Dat bleef dan ook op een laag pitje."

Naar China en Pakistan

In Claes school al zijn hele leven een handelaar. "Op een koers in Leopoldsburg kwam een Tsjech langs. Hij verkocht tubes. Ik kocht er 200 voor 150 frank. Ze waren goed en ik besloot naar Tsjechië te gaan om rechtstreeks met de fabrikant te handelen, maar dat lukte niet. Ik ben wel teruggekeerd met 500 fietsen en met potten en pannen om die hier te verkopen."

Die handel bracht Claes in contact met een vennoot. Samen kochten ze tegen lage prijzen overstocks op om die vervolgens in kleinere delen verder te verkopen. Na vijf jaar besloot ieder weer zijn eigen weg te gaan. Claes: "Ik ben toen naar China, Hongkong, Pakistan en Turkije getrokken om er dingen in te kopen en die vervolgens hier aan te bieden. Daar waren ook partijen kleding bij, onder meer van Wrangler, Levi's, Lee. En die deden het goed in de verkoop."

Eigenlijk had ik niets en kon ik niets, maar ik was wel handig in het rondkijken. Ik zag wat de mensen wilden

't Amerikaantje

Die handel gaf aanleiding tot de oprichting van een stock américain. Hij verkocht er van alles, van kleding tot schoenen en keukengerief. Eerst in één winkel, later twee... Bij onze vijfde of zesde in Waasmunster rees er verwarring. De mensen zochten ons, maar kochten bij 't Amerikaantje. Daarop hebben we onze naam veranderd in JBC - zijn initialen. Omdat het eenvoudig is, slechts drie letters telt en goed bekt, vond hij zelf. "We zijn dan vervolgens stilaan meer in de richting van de kleding geëvolueerd. Zoiets moet je stap voor stap doen, anders ga je door je knieën."

"Ik heb altijd gewerkt met verkopers. Simpel: kopen en verkopen. Ik wou geen kleermakers, maar wel een goed kwalitatief aanbod in verhouding tot de prijs. Eigenlijk had ik niets en kon ik niets, maar ik was wel handig in het rondkijken. Ik zag wat de mensen wilden."

ik moet natuurlijk opletten. Ik weet niet tegen welke voorwaarden de overname is gebeurd. De tijd zal uitwijzen of het een goede zaak is

In 2004 stopte Jean-Baptiste bij JBC. Zijn kinderen Bart en Ann traden in zijn voetsporen. Bart heeft sindsdien de algemene leiding, Ann zorgt voor de collecties. "Ik heb hen de zaak geschonken", aldus de stichter. Hij wordt niet meer betrokken bij de zaken. "Soms vind ik dat wel jammer, maar het zijn ook andere tijden. Ik ben vooral trots dat ik altijd veel respect heb gekregen van de banken en de leveranciers. Ik mag overal teruggaan."

Over de overname van de FNG-merken heeft hij zo zijn eigen mening. "Ik zou het niet hebben gedaan. Textiel is een moeilijke business geworden. Kijk maar eens naar de cijfers. Ook JBC heeft het niet makkelijk. Maar ik moet natuurlijk opletten. Ik weet niet tegen welke voorwaarden de overname is gebeurd. De tijd zal uitwijzen of het een goede zaak is." CEO Bart Claes ging in juli zelf nog uit van een omzetverlies van meer dan 10%. "Twee van de twaalf maanden waren onze winkels dicht. Reken zelf maar uit."

Vandaag is Claes nog actief in vastgoed. "Ik doe voort, gewoon om er bij te horen. Wie in zaken is, komt altijd met mensen in contact. Zet me op een eiland en ik zwem meteen over om toch onder de mensen te zijn.”

