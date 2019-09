Oprichter Jack Ma vertrekt na twintig jaar bij Alibaba tvc

10 september 2019

09u29

Bron: Belga 0 Economie Er komt een nieuw tijdperk aan voor de Chinese internetreus Alibaba. Na zo'n twintig jaar vertrekt voorzitter Jack Ma vandaag, op zijn 55ste verjaardag. Ma draagt de verantwoordelijkheid voor het concern over aan huidig CEO Daniel Zhang.

De flamboyante zakenman, voormalig leraar Engels, tekende met Alibaba één van de meest spectaculaire groeiverhalen uit de economische wereldgeschiedenis op. Toen hij op zijn 33ste zijn eerste pc kocht, was Ma verrast dat er geen Chinees bier online te koop was. Hij startte in 1999 dan maar met een eigen webwinkel op zijn appartementje. Ma kon ook enkele vrienden overtuigen om te investeren in zijn bedrijfje. Twintig jaar later is Alibaba een reus van 460 miljard dollar, die het Amerikaanse Amazon evenaart. Het concern controleert onder meer een logistiek netwerk waarbij dagelijks miljoenen pakjes worden bezorgd.

De groei van Alibaba maakte ook Jack Ma schatrijk. Zijn vermogen wordt op zo'n 41,8 miljard dollar (37,8 miljard euro) geschat. Ma is ook het gezicht van de opkomst van China tot de tweede economische grootmacht ter wereld, na de VS.

Verwacht wordt dat hij na zijn vertrek nog een bepalende rol zal blijven spelen bij Alibaba. "Als er strategische beslissingen moeten worden genomen, zal Zhang dat niet doen zonder de goedkeuring van Ma", menen analisten. Zhang is bovendien een man die de spotlights mijdt. Jack Ma wil zich naar eigen zeggen vooral concentreren op filantropie en onderwijs.