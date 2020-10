Opnieuw winkels van Wibra dicht door staking: “De mensen zijn de onzekerheid en onduidelijkheid beu” ADN

01 oktober 2020

19u30

Bron: Belga 0 Economie Verscheidene winkels van de noodlijdende warenhuisketen Wibra bleven donderdag dicht door spontane acties van het personeel. Dat zegt de vakbond.

Wibra België is zwaar verlieslatend. Eind juli vroeg het bedrijf de gerechtelijke reorganisatie aan. De keten wil met 36 van de 81 winkels, het hoofdkantoor in Temse en 183 van de huidige 439 medewerkers een doorstart maken. Op 5 oktober wordt een vonnis daarover verwacht van de ondernemingsrechtbank.

Bonden en directie zaten donderdag opnieuw bijeen. In aanloop van dat overleg vonden vakbondsacties plaats, en hielden ook enkele winkels de deuren dicht. Dat was onder meer het geval in Antwerpen en Brussel, aldus BBTK-secretaris Bart Leybaert. "De mensen zijn de onzekerheid en onduidelijkheid beu", aldus de vakbondsman.

Tijdens het overleg heeft de directie zich geëngageerd om het personeel dat de overstap maakt dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden te garanderen. Voor de winkels die niet zouden worden meegenomen in de doorstart dreigt het faillissement. In dat geval dreigen heel wat werknemers met veel anciënniteit naast de wettelijke opzegvergoedingen te grijpen, klagen de vakbonden aan.

Op 5 oktober spreekt de rechtbank zich dus uit over de doorstartplannen. Die zouden worden goedgekeurd, is de algemene verwachting.

Lees ook: Wibra werd groot dankzij goedkoop, en gaat ten onder aan nòg goedkoper (+)