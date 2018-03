Opnieuw verhuist financiële speler van Londen naar Brussel Redactie

07 maart 2018

08u42

Bron: Belga 0 Economie Euroclear, gespecialiseerd in het afwikkelen van wereldwijde effectentransacties, gaat zijn holding van Londen naar Brussel verhuizen. De verhuis staat voor later dit jaar gepland, als voorbereiding op de brexit. Dat schrijft The Financial Times.

In Brussel zijn reeds de meeste operaties van Euroclear gevestigd. Daar zouden nu de domicilie en dus ook de plaats waar men belastingen betaalt, bijkomen.

Eerder kondigde het bedrijf al aan dat het, in reactie op de brexit, een apart afwikkelingssysteem voor Ierland gaat ontwikkelen.

De operaties van Euroclear zijn cruciaal voor de dagelijkse werking van de financiële markten. Het bedrijf heeft voor 28.600 miljard euro aan activa, voornamelijk liquide middelen zoals overheidsobligaties of cash, die door investeerders kunnen gebruikt worden bij de handel in aandelen of derivaten. Vorig jaar voerde het bedrijf zo'n 10 procent meer transacties uit.

Euroclear werd vijftig jaar geleden opgericht als een Britse holding, die zijn belastingen in Zwitserland betaalde. Beide elementen worden binnenkort Belgisch. Euroclear gaat voor zijn operaties in het Verenigd Koninkrijk een Brits filiaal oprichten.

"We willen ons domiciliëren in de eurozone en hebben gekozen voor België. Dat is waar de meeste van onze operaties zijn. We zijn een transfer aan het voorbereiden die na de zomer zal plaatsvinden", verklaarde CEO Lieve Mostrey aan de Financial Times. "Voor het soort bedrijf dat we zijn, voelen we ons comfortabeler in de eurozone."