Opnieuw sociale onrust bij skeyes: “Directie maakt misbruik van Covid-19-crisis” HAA

17 september 2020

19u22

Bron: Belga 0 Economie Het rommelt opnieuw bij skeyes, dat instaat voor de luchtverkeersleiding in ons land. Volgens de vakbonden maakt de directie misbruik van de Covid-19-crisis.

De bonden beschuldigen de directie ervan akkoorden en afspraken niet na te komen. Het gaat dan bijvoorbeeld over telewerk of flexibele uurroosters. "Als de directie blijft volharden, zullen we geen andere keuze hebben dan een stakingsaanzegging in te dienen", klinkt het in een gemeenschappelijk pamflet aan het personeel.

Maar zover is het nog niet. Met het dreigement hoopt men de nodige goodwill bij de directie los te weken. Morgen staat een ontmoeting gepland met de CEO. Als een stakingsaanzegging zou worden ingediend, moet nog automatisch een verzoeningsprocedure worden gevolgd. Vliegtuigreizigers kunnen voorlopig dus nog op twee oren slapen.