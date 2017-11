Opnieuw records op Wall Street kv

23u23

Bron: Belga 0 AFP Beleggers bogen zich vandaag over de kwartaalcijfers van beursgenoteerde bedrijven. Economie De Amerikaanse aandelenbeurzen in New York zijn vandaag op recordstanden gesloten. Beleggers op Wall Street bogen zich over kwartaalcijfers van onder meer doe-het-zelfketen Lowe's en levensmiddelenproducent Campbell Soup.

De Dow-Jonesindex sloot met een plus van 0,7 procent op 23.590,83 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,7 procent tot 2599,03 punten, maar doorbrak eerder op de dag al voor het eerst de grens van de 2600 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 1,1 procent tot 6862,48 punten.

Lowe's boekte in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Daarbij profiteerde het bedrijf van de reparatiewerkzaamheden na de orkanen die het zuiden van de VS teisterden. De cijfers waren beter dan verwacht, maar desondanks daalde het aandeel met 1,1 procent.

Campbell Soup publiceerde tegenvallende kwartaalprestaties. Daarnaast verlaagde de soep- en levensmiddelenfabrikant de winstverwachting voor het gehele jaar. Campbell dook daarop ruim 8 procent in het rood.

De producent van verpakt voedsel Hormel Foods (plus 3,4 procent) gaf ook inzage in de boeken. De resultaten waren beter dan verwacht. Dat gold ook voor de kwartaalcijfers van de fabrikant van medische technologie Medtronic die een koerswinst boekte van 4,8 procent.

Juweliersketen Signet Jewelers kwam met een winstwaarschuwing. Beleggers stapten massaal uit en de koers kelderde ruim 30 procent.

Andere bedrijven met kwartaalcijfers waren onder meer de discountketen Dollar Tree, warenhuisconcern Burlington Stores, techbedrijf Palo Alto Networks, schoenenverkoper DSW, kledingwinkelbedrijf Urban Outfitters en de maker van wetenschappelijke apparatuur Agilent Technologies.



De euro was 1,1738 dollar waard, tegen 1,1744 dollar aan het einde van de beursdag in Europa. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,0 procent in waarde tot 56,96 dollar. Brent won 0,6 procent tot 62,60 dollar per vat.