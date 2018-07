Opnieuw recordjaar voor export Vlaamse technologiesector IB

06 juli 2018

05u14

Bron: Belga 0 Economie De Vlaamse technologiebedrijven hebben in 2017 voor 67,4 miljard euro aan technologische producten geëxporteerd. Dat is meer dan het recordjaar 2016, toen het ging om 61,7 miljard. Dat blijkt uit cijfers van technologiefederatie Agoria.

Met 67,4 miljard euro is de technologiesector goed voor 31 procent van de totale Vlaamse export van goederen. De deelsector van de transportmiddelen is goed voor 27,6 miljard euro, gevolgd door de machinebouw (15,9 miljard) en de elektrotechniek & ICT (13,5 miljard).

De belangrijkste markten voor Vlaamse technologische producten zijn Duitsland (10,5 miljard), Nederland (7,3 miljard) en Frankrijk (7,1 miljard). Buiten de Europese Unie is de grootste afnemer de Verenigde Staten (3,28 miljard), voor China (2,24 miljard) en Japan (1,07 miljard). Tegenover de Vlaamse exportcijfers van 2013 zijn vooral Japan en Turkije gestegen, terwijl Brazilië en Rusland gezakt zijn in de ranglijst van landen waarnaar we de meeste technologische producten exporteren.

Toenemende werkgelegenheid

De werkgelegenheid neemt bovendien toe, merkt Agoria op. In 2017 kwamen er 4.653 nieuwe jobs bij in de technologiesector, goed voor een totaal van meer dan 200.000 directe jobs en evenveel indirecte jobs. Tot slot betalen de technologiebedrijven 8 miljard euro aan belastingen en sociale bijdragen, klinkt het nog.