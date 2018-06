Opnieuw recorddaling van Vlaamse werkzoekenden TT

01 juni 2018

14u50

Bron: Belga 0 Economie Eind mei telde Vlaanderen 184.800 niet-werkende werkzoekenden. Dat waren er 16.962 of 8,4 procent minder dan een jaar eerder, zo meldt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. De recorddaling van de voorgaande maand (-7,7 procent) is opnieuw verbroken.

De Vlaamse werkloosheid daalde in elke leeftijdscategorie, voor elk studieniveau en bij elke werkloosheidsduur.

"De Vlaamse werkloosheidsgraad is intussen al gezakt tot 6,04 procent", aldus Muyters. "Maand na maand breken we records op de Vlaamse arbeidsmarkt. Keer op keer wordt bewezen dat het Vlaamse arbeidsmarktbeleid de juiste keuzes maakt door in te zetten op zo individueel mogelijke begeleiding, opleiding en werkervaring."

"De krapte is nu voelbaar bij alle bedrijven", zegt Muyters. Laat ons snel, ook in de federale wetgeving, de juiste beslissingen nemen om het effect van ons Vlaams beleid nog te versterken en de knelpunten bij de bedrijven op te lossen."