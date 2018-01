Opnieuw minder migranten van buiten EU aan het werk TT

19 januari 2018

13u19

Bron: Belga 0 Economie De voorzichtige stijging van de werkzaamheidsgraad van immigranten met een niet-EU-nationaliteit in 2015 is het jaar nadien niet behouden en daalde van 42,7 procent naar 41,8 procent. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De kloof ten opzichte van Belgen en EU-burgers in ons land nam opnieuw iets toe. Van hen is respectievelijk 69 procent en 67,8 procent aan het werk. Het verschil met recente immigranten, die minder dan 5 jaar in België verblijven, is nog groter: slechts 32,2 procent van de recente inwijkelingen van buiten de EU is aan het werk, tegenover 69,3 procent van de EU-onderdanen.

België zit met een werkzaamheidskloof van 27,2 procentpunten tussen staatsburgers en niet-EU-migranten gevoelig boven het Europees gemiddelde van 15,2 procentpunten.

Ook de traditioneel grote kloof tussen de opleidingsniveaus blijft vrijwel gelijk, aldus de FOD. En bij de mannen daalde de werkzaamheidsgraad tussen 2010 en 2016 met 1,2 procentpunten, terwijl die bij de vrouwen steeg met 1,4 procentpunten. Toch bleef in 2016 de werkzaamheidsgraad van de mannen (72,3 procent) nog steeds een stuk hoger dan die van de vrouwen (63,0 procent).

De FOD geeft ook cijfers over de arbeidsongevallen. Hun aantal kwam na vijf jaar van dalingen uit op 116.447 in 2015. Het aantal mensen die een blijvende arbeidsongeschiktheid overhielden aan een beroepsziekte, zakte tussen 2015 en 2016 van 1.407 naar 1.117.

Opvallend daarbij zijn de sterke verschillen tussen mannen en vrouwen. In 2015 hadden 68 mannen een arbeidsongeval met dodelijke afloop, tegenover 3 vrouwen. De FOD verklaart dat verschil door het feit dat mannen meer tewerkgesteld zijn in sectoren waar de kans op een dodelijk arbeidsongeval het grootst is.