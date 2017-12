Opnieuw incident tussen De Croo en Proximus-CEO Leroy: "Geen Trump-beleid hier" Redactie

13u35 11 Photo News Minister Alexander De Croo en Dominique Leroy in 2015 Economie Het rommelt opnieuw tussen Open VLD-minister Alexander De Croo en CEO van Proximus Dominique Leroy. Na eerdere aanvaringen over prijsverhogingen en het onterecht aanrekenen van huur voor vaste telefoons door Proximus, bekritiseerde De Croo nu Leroys oproep tot het sleutelen aan de zogenaamde ‘netneutraliteit’.

Vorige week herriep de Amerikaanse FCC (de commissie die toezicht houdt op de communicatiesector) de regels rond de bescherming van de zogenaamde 'netneutraliteit'; het principe dat bepaalt dat providers alle internetverkeer op dezelfde wijze moeten behandelen. Zonder die regelgeving wordt het mogelijk dat enkele Amerikaanse internetproviders sommige bedrijven een snellere verbinding met hun klanten beloven - uiteraard tegen een flink prijskaartje. Dat zou ook betekenen dat websites die niet betalen veel trager of niet zouden werken.

Vrij internet

In de Verenigde Staten kon de beslissing op veel kritiek rekenen, want het wordt gezien als een aanslag op het vrij internetverkeer. Proximus-CEO Dominique Leroy vond het dan wel weer een interessante beslissing. In een reactie aan persagentschap Belga merkte ze op dat de regelgeving momenteel tot oneerlijkheid leidt. Als grote en kleine bedrijven op dezelfde voet worden behandeld, kunnen grote spelers à la Netflix, Google en Facebook eigenlijk te veel profiteren; ze betalen minimaal voor een dienst waar ze proportioneel veel meer dan anderen gebruik van maken. Leroy gaf onder andere aan dat Netflix tijdens piekmomenten in het weekend instaat voor 10 à 15 procent van de trafiek.

Geen Trumpbeleid

Minister van Telecom De Croo schoot Leroys ballonnetje richting het sleutelen aan de netneutraliteit meteen af met een tweet: "Net Neutrality is here to stay. No Trump policies here. #digitalbelgium #NetNeutrality."

