Opnieuw D-day voor gedupeerde Fortis-beleggers IB

13 juli 2018

05u50

Bron: Belga 0 Economie Bijna tien jaar na de val van de Belgisch-Nederlandse bank Fortis, kunnen gedupeerde beleggers mogelijk een deel van hun verliezen recupereren. Vandaag beslist het gerechtshof in Amsterdam of ze de Fortis-schikking al dan niet bindend verklaart.

Het gaat om de grootste schikking ooit in Europa, goed voor een bedrag van 1,3 miljard euro. Verzekeraar Ageas hoopt hiermee definitief een streep te trekken onder zijn Fortis-verleden.

Het is al de tweede poging van Ageas om de zaak definitief te schikken. Een eerste schikkingsvoorstel dat Ageas overeenkwam met verschillende belangenorganisaties zoals Deminor, werd vorig jaar door het gerechtshof in Amsterdam nog niet-bindend verklaard. De rechters hadden onder meer kritiek op de royale vergoedingen die de belangenorganisaties ontvingen, net als op het verschil in vergoeding tussen actieve en niet-actieve gedupeerden. Na maanden onderhandelen tussen Ageas en de belangenorganisaties werd het schikkingsvoorstel aangepast. Ook de Nederlandse belangenorganisatie Consumentenclaim sloot er zich bij aan.

Afwachten dus of de Nederlandse rechters deze keer wel het licht op groen zetten. Ze lieten zich tijdens de pleidooien in maart alvast van hun meest kritische kant zien.

Tweehonderdduizend gedupeerden

Er zijn naar schatting zo'n 200.000 gedupeerden die in aanmerking komen voor een vergoeding. Zij werden in 2008 misleid door het Fortis-management, kort voor de Belgische bank over de kop ging. Door de schikking te aanvaarden, verklaart men zich akkoord om geen verdere gerechtelijke stappen te ondernemen.

Ageas heeft het geld voor de schikking reeds opzijgezet. De eerste bedragen worden mogelijk nog dit jaar uitbetaald. Hoeveel geld de gedupeerden uiteindelijk zullen krijgen, hangt af van het aantal claims dat effectief wordt ingediend. Als er meer opdagen, wordt de vergoeding naar beneden bijgesteld - bij een laag aantal kan er meer worden uitbetaald. Het belooft in elk geval een gigantische logistieke operatie te worden. Ageas heeft al afspraken gemaakt met banken over documenten die ter beschikking zullen worden gesteld.

Meer info over de schikking is te vinden op www.FORsettlement.com.