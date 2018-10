Opnieuw CEO-wissel bij Omega Pharma-moeder Perrigo IB

Perrigo, het moederbedrijf van Omega Pharma, heeft een nieuwe CEO aangesteld. Het is al de tweede wissel dit jaar aan de top van het Amerikaanse farmabedrijf.

Murray Kessler wordt met onmiddellijke ingang CEO en voorzitter van Perrigo. De vorige topman, Uwe Röhrhoff, stond nochtans nog maar sinds begin dit jaar aan het hoofd van de farmareus. Dat hij nu al plaats moet ruimen, heeft te maken met de beslissing om de tak met geneesmiddelen op voorschrift af te stoten en de focus enkel nog te leggen op consumentenproducten.

Juridisch steekspel

Perrigo is het bedrijf dat in 2014 Omega Pharma overnam van de Belgische zakenman Marc Coucke. Een gelukkig huwelijk werd dat niet. Het draaide uit op een grote kuis, waarbij Coucke het bedrijf verliet en er een juridisch steekspel ontstond dat op vandaag nog gaande is. Coucke hield aan de deal wel een hoop Perrigo-aandelen over, die de laatste jaren fors in waarde zijn gedaald.