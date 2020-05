Opnieuw 3 miljoen Amerikanen verliezen hun job door coronacrisis HAA

14 mei 2020

15u28

Bron: ANP 0 Economie Het aantal Amerikanen dat door de coronacrisis zonder werk is komen te zitten, blijft oplopen. Afgelopen week richtten liefst 3 miljoen Amerikanen zich tot de overheid voor een werkloosheidsuitkering. Kenners hadden gerekend op een toename van 2,5 miljoen aanvragen.

In de afgelopen acht weken hebben in totaal al 36,5 miljoen Amerikanen bij de overheid aangeklopt voor steun. Door de crisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan, zijn veel bedrijven gesloten en wordt personeel massaal op straat gezet.

Volgens sommige deskundigen kan het werkloosheidspercentage in de VS oplopen tot 25 procent. Dit zou gelijk zijn aan het percentage tijdens de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw. Uit het maandelijkse jobrapport vorige week kwam een recorddaling naar voren waarbij de werkloosheid uitkwam op 14,7 procent.



Jerome Powell, voorzitter van de koepel van centrale banken in de VS, waarschuwde deze week dat een lange tijd van werkloosheid de carrières van werknemers kan beschadigen, waardoor zijzelf en hun families met grote schulden achterblijven. Hij schetste een zorgwekkend scenario met massale faillissementen en werkloosheid als beleidsmakers geen actie ondernemen.

