Opmerkelijk: conservatieve denktank maant overheden wereldwijd aan met basisinkomen te experimenteren

19 januari 2018

15u27

Bron: Independent 4 Economie In een nieuw rapport roept een conservatieve denktank overheden op te experimenteren met een algemeen basisinkomen. Volgens het Adam Smith Institute (ASI) is er groeiend bewijs dat een basisinkomen kan werken en volgens de neoliberale Britse denktank-lobbygroep moeten overheden wereldwijd de idee omhelzen. Het concept houdt in dat de welvaartsstaat grondig wordt herzien en dat aan inkomen gekoppelde uitkeringen plaats ruimen voor een onvoorwaardelijk vast bedrag voor aan alle burgers.

De conservatieve denktank beweert dat de huidige welvaartssystemen "ontoereikend" zijn om de uitdagingen van "automatisering en globalisering" het hoofd te bieden en wijst erop dat een basisinkomen zowel politiek haalbaar als financieel duurzaam is.

Veranderingen op arbeidsmarkt

In een rapport dat met het oog op het Wereld Economisch Forum volgende week in het Zwitserse Davos werd gepubliceerd wijst de denktank erop dat overheden wereldwijd het basisinkomen in overweging zouden moeten nemen "nu ze voor grootschalige veranderingen op de arbeidsmarkt staan maar de voordelen van de vooruitgang op het vlak van handel en technologie willen behouden".

De denktank nam de huidige experimenten met een basisinkomen onder de loep en wijst erop dat proeven in landen als Canada, Finland, Oeganda en Kenia aantonen dat de belangstelling ervoor toeneemt.

Onze analyse toont aan dat een algemeen basisinkomen politiek haalbaar, sociaal wenselijk en financieel duurzaam is Auteur Otto Lehto

"Onze analyse toont aan dat een algemeen basisinkomen politiek haalbaar, sociaal wenselijk en financieel duurzaam is", stelt auteur Otto Lehto. "De grootste problemen stellen zich bij de invoering en de administratie. De invoering vereist geïnspireerd politiek leiderschap om vastgeroeste instellingen en praktijken te hervormen".

"Maar een algemeen basisinkomen zal niet al onze problemen oplossen", gaat het verder.

Experimenteren

"De parameters, de omvang en grootte zullen over een lange periode moeten worden bijgesteld. Maar niemand kan ontkennen dat het een haalbare hervorming is die onze samenleving vooruit kan helpen. Nu hebben we toenemend empirisch bewijs uit wereldwijde veldonderzoeken vergaard om de wenselijkheid te onderbouwen van het toekennen van een bescheiden, universele inkomensbodem".

Door arme mensen in staat te stellen hun geld naar eigen goeddunken te besteden, worden bottom-up marktoplossingen gestimuleerd en wordt de bureaucratische rompslomp verminderd Otto Lehto

"Een algemeen basisinkomen stroomlijnt het verlenen van welzijnsdiensten en verbetert de autonomie en prikkels van individuen. Door arme mensen in staat te stellen hun geld naar eigen goeddunken te besteden, worden bottom-up marktoplossingen gestimuleerd en wordt de bureaucratische rompslomp verminderd".

Pogingen om banen te beschermen door technologische vooruitgang tegen te gaan, zullen averechts werken. Overdrachten van contanten zijn onze beste gok om ervoor te zorgen dat de voordelen van de komende technologische revolutie door iedereen worden gevoeld Sam Dumutrio, onderzoeksleider bij het Adam Smith Institute

Zelfrijdende auto's, artificiële intelligentie

Sam Dumitrio, hoofd onderzoek bij het Adam Smith Institute, stelt dat nieuwe ontwikkelingen zoals zelfrijdende auto's en artificiële intelligentie "onze manier van leven, werken en spelen zal verbeteren", en voegt toe dat ze "ook traditionele beroepen en carrièrepaden zullen verstoren".

Hij vervolgde: "Om een ​​populistische weerslag te voorkomen, moeten we een beleid opstellen voor degenen die achterblijven door creatieve destructie. Pogingen om banen te beschermen door technologische vooruitgang tegen te gaan, zullen averechts werken en massale herscholingsregelingen hebben een wankele staat van dienst. Overdrachten van contanten zijn onze beste gok om ervoor te zorgen dat de voordelen van de komende technologische verandering door iedereen worden gevoeld".

"We moeten nu experimenteren met verschillende manieren om dat te doen. Moeten we het systeem van belastingfaciliteiten aanpassen, moeten we een 'negatieve inkomstenbelasting' invoeren of is een algemeen basisinkomen de beste aanpak?".