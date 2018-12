OPINIE. “Waar wachten we op om de bankenwereld te doen schudden op zijn grondvesten?”



Aaron Ooms

24 december 2018

14u22 0 Economie De ex-toplui van de gevallen Fortis Bank werden jarenlang vervolgd voor valsheid in geschrifte in de jaarrekeningen, oplichting en inbreuken op het toezicht op de financiële sector. Maar Lippens en co ontspringen nu de dans, want het Brusselse parket besloot om niemand meer te vervolgen. Reden genoeg voor politicoloog en sp.a-militant Aaron Ooms om in zijn pen te kruipen: “Het is wraakroepend dat hier geen staartje aan komt.” Lees hieronder zijn opiniestuk.

We betalen samen nog steeds de schulden van de bankencrisis af, maar de verantwoordelijken worden niet vervolgd wegens tijdgebrek. Deze oplichting heeft ons land miljarden gekost en grootbanken zitten vandaag in exact dezelfde positie als voor de crisis.

De bankencrisis van 2008 had zo’n enorme impact op onze samenleving dat we er samen nog steeds de schulden voor afbetalen. Door de enorme staatschuld die opnieuw boven de 100 procent steeg door de crisis betalen we samen nog steeds teveel belastingen. Tegelijk blijven investeringen in onze samenleving achterwege. Het hoeft niet te verbazen dat veel van onze wegen in erbarmelijke toestand verkeren. Het leek destijds dan ook niet meer dan logisch dat de toplui van Fortis in verdenking werden gesteld voor onder meer valsheid in geschrifte en oplichting. Vandaag, 10 jaar na de financiële crisis, beslist het gerecht om diezelfde mensen niet te vervolgen. Niet omdat ze niet schuldig zijn. Wel omdat het parket het te moeilijk acht om alles uit te klaren binnen een redelijke termijn.

Het is bijzonder wraakroepend dat hier geen staartje aan komt. Financiële experten roepen al gauw dat er naast die complexiteit ook een gevaar is dat zo’n staartje de bankwereld zou doen wankelen. Mag het even? De grootbanken zitten vandaag in exact dezelfde positie als voor de crisis. Investeringsbanken en de bank van de gemiddelde Belg zijn nog steeds niet gesplitst, nog steeds heeft maar 3 procent van de geldtransacties een link met de reële economie. Laat staan dat ‘flits-trading’, waarbij in microseconden enorme hoeveelheden geld worden ingezet puur om te speculeren, aan banden werd gelegd. Waar wachten we op om de bankenwereld te doen schudden op zijn grondvesten?

Op justitie hoeven we alvast niet te wachten. Wie vals speelt, wordt gestraft, zou je denken. Niet in België. Blijkbaar zijn de toppionnen uit de bankwereld too big to touch. Dat terwijl een man onlangs nog werd veroordeeld tot een celstraf omdat hij twee repen chocolade had gestolen. Kan het contrast nog groter? Dit is klassenjustitie uit de vorige eeuw. Alsof een samenleving met twee maten en twee gewichten op deze manier kan functioneren.

Het kan anders

Dat het anders moet, spreekt voor zich. Maar het kán ook anders. In IJsland werden de toplui van de banken wel aangepakt: 25 veroordelingen met celstraffen tot meer dan 5 jaar. Daar bleek de financiële wereld niet te complex, net zoals de banken of de samenleving er niet opnieuw door aan het wankelen gingen. IJsland herstelde het snelst na de crisis, zonder te moeten snijden in sociale voorzieningen, lonen of overheidsinvesteringen.

We verwachten dat iedereen in onze samenleving doet wat we onze eigen kinderen meegeven: het juiste doen en de regels respecteren. Maar dat moet voor iedereen gelden, ook voor diegenen met de dikste portefeuille en de duurste advocaten. Anders kunnen we ons samenlevingsmodel op onze buik schrijven. Een systeem dat enkel vraagt aan ‘the many’ om de regels te volgen maar ‘the few’ buiten schot laat, is gedoemd om te falen. Of ze nu in mei plaatsvinden of vroeger, laat dit maar de inzet zijn van de verkiezingen: de keuze voor een rechtvaardige samenleving, of voor de wet van de sterkste.