OPINIE: "Binnen Europa is België nog steeds het land waar de aankoop van vastgoed zwaar belast wordt" Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be, werpt zijn blik op onze huizenmarkt. "België is een atypisch land qua vastgoed. Financiële crisis of hoge prijzen, mensen blijven vastgoed kopen" Bart van Opstal

11u59 4 tim dirven Bart van Opstal Economie Het is algemeen geweten: Belgen hechten veel belang aan een eigen woning. Tegelijkertijd maken heel wat mensen zich ook zorgen over de betaalbaarheid van een eigen stek. Dat merken wij elke dag in de notariskantoren. Een woning kopen is wellicht de belangrijkste investering in het leven van de meeste mensen. In die zin is het een goede zaak dat de overheid het belangrijk vindt dat de vastgoedmarkt toegankelijk blijft voor iedereen.

Blijven de prijzen stijgen?

De gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land steeg in het 3de trimester van 2017 met +1,7% en bedroeg 243.344 EUR, een historisch record! Ook In Vlaanderen en Wallonië was de gemiddelde prijs van een woonhuis nog nooit zo hoog.

Als we inzoomen op Vlaanderen, zien we tussen 2010 en 2017 een stijging van ruim 27% voor een woonhuis. In 2011 en 2012 steeg de prijs nog vrij fors: +10,1% en +6,7%. Vanaf 2013 tot nu waren de prijsstijgingen beperkter: van +0,8% tot +2,9%. Als we rekening houden met de inflatie kunnen we zelfs spreken van een stabilisatie van de prijzen.

Toch was het de afgelopen jaren bijzonder druk op de vastgoedmarkt, zo blijkt uit de cijfers van onze Notarisbarometer. België is dan ook een atypisch land qua vastgoed. 2016 was een absoluut recordjaar, maar toch waren er in de eerste 9 maanden van dit jaar nog iets meer transacties dan in dezelfde periode vorig jaar. Bovendien werd zelfs tijdens de financiële crisis van 2008 onze vastgoedmarkt nauwelijks ontregeld. Mensen bleven vastgoed kopen, de prijzen stortten niet in elkaar. Dit in tegenstelling tot landen als Nederland en Spanje.

Opvallend: in België wordt meer dan 70% van de woningen bewoond door de effectieve eigenaar. Ook dat is in andere landen niet het geval.

Bestaat de kans dat de markt oververhit?

Experts waarschuwen er al jaren voor. Als notarissen is onze ervaring: let op met voorspellingen. We kijken liever naar de realiteit en volgen de markt dag na dag op via onze digitale dossiers. In de cijfers van onze Notarisbarometer gaat het om gegevens die elektronisch worden verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken we over de meest recente cijfers.

Die geven aan dat onze vastgoedmarkt eerder gezond en stabiel is, o.a. omdat het aanbod aan woningen groot en divers is. Dit verklaart waarom ook fiscale aanpassingen (denk aan de nieuwe woonbonus) snel verteerd werden. De daling van de rentevoeten heeft hierbij uiteraard geholpen.

De vraag naar vastgoed steeg de afgelopen jaren, maar de vastgoedprijzen zijn niet in dezelfde mate gestegen.

Wat moet de overheid doen?

Desalniettemin zijn initiatieven vanuit de overheid om een eigen woning betaalbaar te houden, zeker welkom. Binnen Europa, is België namelijk nog steeds het land waar de aankoop van vastgoed zwaar belast wordt. Naast de aankoopsom voor je woning moet je immers ook rekening houden met een aanzienlijk bedrag aan belastingen, waaronder de registratiebelasting. Zo betaal je voor een woning van 200.000 euro, gelegen in Vlaanderen, 20.000 euro registratiebelasting.

Binnen de Vlaamse regering denkt men na over een aanpassing van deze belastingen. Potentiële kopers zullen ons hier zeker veel vragen over stellen. Dat is ook onze rol: kopers en verkopers begeleiden zodat ze in alle gemoedsrust kunnen (ver)kopen. En voor kopers is het cruciaal om te weten wat ze zich qua financiering kunnen veroorloven.

Dat de overheid hierover nadenkt en maatregelen neemt, is wat ons betreft positief.