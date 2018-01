OPINIE: "1.233 banen weg bij Carrefour en de échte uitdagingen voor supermarkten moeten nog komen" Jorg Snoeck

17u53 16 Economie Carrefour zegt dat het af te rekenen krijgt met nieuwe uitdagingen en ingrijpende veranderingen. Nieuw zelfs sinds de vorige reorganisatie in 2010, waarbij toen ook al 1.091 jobs verloren gingen. Elf winkels werden gesloten en 16 supermarkten verkocht. Is dat wel zo? Jawel, zegt Jorg Snoeck, oprichter van kennis- en nieuwsplatform RetailDetail. Hij publiceerde pas het boek The Future of Shopping: Waar Iedereen Retailer Is over het onderwerp.

Jawel, we zijn van een analoge wereld, waar een winkel een plek betekende waar een grote hoeveelheid producten aan een hoog tempo (hoge rotatie) werden verkocht, gegaan naar een wereld waarin bijna iedereen een winkel in zijn broekzak heeft. Waar prijzen en producten onmiddellijk digitaal te vergelijken zijn en shoppen bijna even makkelijk in China gaat als om de hoek.

Ook in 2010 al zag Carrefour nochtans dat de hypermarkten niet mee waren met hun tijd. Hoeveel supermarkten kom je voorbij vooraleer je een hypermarkt tegenkomt? Waarom zou je nog naar een allesverkoper toe gaan, als er online transparantie is en de openingsuren onbeperkt zijn? Zondagsluitingen en avondwerk, alles waar onze voorouders zo voor hebben gestreden, komt met de digitalisering weer op tafel te liggen.

Om dan in zo’n hypermarkt producten aan te treffen die ook anderen verkopen, zoals elektro of kleding, en waar andere ketens eigenlijk ook meer gespecialiseerd in zijn? Je moet al erg vastberaden zijn om dan niet eerder halt te houden. We leven in een tijd van niches en specialisatie. Specialisatie is ook noodzakelijk om aan de wensen van de veranderde shoppers te voldoen.

De demografie is veranderd, onze samenleving ziet er in vergelijking met twintig jaar geleden anders uit. Grijzer, gezien de verouderende bevolking, maar ook diverser en mondiger. We leven in een multiculturele samenleving, met ieder zijn eigen gewoontes en koopgedrag, terwijl mensen dankzij de verbondenheid die het internet brengt meer dan ooit weten wat er bestaat en wat ze willen.

De digitalisering zorgt er dan ook nog eens voor dat een aantal globale spelers steeds meer macht naar zich toe trekken. Reusachtige wereldspelers, zoals Amazon of Tencent en Alibaba, willen nu onze lokale markt binnenkomen. In België wil Amazon met Prime je boodschappenlijstje van de supermarkten afsnoepen en Carrefour gaat samenwerken met het Chinese Tencent. Een heel slimme zet, want ook in de Benelux zullen de aankopen globaler worden: heel wat verkoopomzet zal wegvloeien naar die wereldwijde platformen.

Alexandre Bompard, de topman van Carrefour, ziet al die uitdagingen uit de hemel vallen en gaat daarom vandaag voor een nieuw dak. Je kan een lekkend dak niet blijven herstellen. Dat daarmee 1.233 mensen hun baan verliezen is natuurlijk schrijnend. Maar toch maar beter nu aan het timmeren slaan dan straks met huis en al wegwaaien?

Carrefour staat voor die uitdagingen zeker niet alleen. Andere grote namen verdwenen zelfs al helemaal uit de winkelstraten, bij ons en in het buitenland. De Franse hypermarkten van Carrefour zullen in totaal 100.000 m² verkoopoppervlakte inleveren, in België zullen de verschillende sluitingen in eerste instantie gapende wonden achterlaten.

Toch is er ook goed nieuws: de 740 Market-supermarkten en Express-buurtwinkels blijven onaangeroerd. Met deze kleinere buurtwinkels gaat het namelijk goed, overal in de sector. Kleinere, creatieve winkels duiken ook in het buitenland her en der op, op de ruïnes van de gevallen reuzen. Ze brengen nieuw leven, hopelijk ook voor de 1.233 getroffenen.