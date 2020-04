OPEN BRIEF: "5.000 euro voor elke Belgische belastingbetaler deze maand, maar wel langer werken voor pensioen” HLA

15 april 2020

14u00 0 Economie Elke Belgische belastingbetaler deze maand 5.000 euro te schenken. Met dat voorstel willen twee Belgische economen onze economie redden van de coronacrisis. Wie het bedrag op zijn rekening wil zien verschijnen, moet volgens de economen in ruil langer werken én meer erfenisbelasting betalen. “Dit voorstel pakt de financiële uitdagingen van deze coronacrisis direct aan, terwijl het ook een aantal uitdagingen op langere termijn in onze samenleving confronteert”, schrijven ze. Etienne de Callatay is gasthoogleraar aan de universiteiten van Louvain-La-Neuve in Namen en Bart Turtelboom is verbonden aan de School of Advanced International Studies van de John Hopkins Universiteit in de Verenigde Staten.

“Het Covid-19 virus heeft de wereldeconomie een klap toegediend, zoals we er sinds de Tweede Wereldoorlog geen hebben meegemaakt. Natuurlijk heeft het in de eerste plaats een humanitaire crisis veroorzaakt, die de internationale gemeenschap teistert en die tot tragedies in vele families leidt. Maar het heeft ook de wereldeconomie tot een bijna totale stilstand gedwongen. Laten wij onszelf niets wijsmaken: Westerse economieën en democratieën zijn niet gemaakt om van de ene dag op de ander af te schakelen. Deze crisis gaat dus diepe politieke en economische schokgolven veroorzaken, ook als de onmiddellijke dreiging die van het virus uitgaat snel zou beginnen verdwijnen.

Zelfstandigen, werknemers van kleine bedrijven of mensen die ziek zijn, allen staan zij voor een financiële krimp die dringend aangepakt moet worden

België is niet immuun gebleken voor de crisis. Het is een kleine, open economie en als zodanig bijzonder kwetsbaar voor stormen in de globale handel, voor onderbrekingen in de globale bevoorradingslijnen, en zeker voor een ineenstorting van het wereld-bruto binnenlands product (bbp). De Europese Centrale Bank en de Federal Reserve hebben terecht op de knop geduwd die ervoor zorgt dat bedrijven toegang houden tot de dringende geldliquiditeiten, en die zo vermijdt dat ze in elkaar te stuiken.

Helaas corrigeren dergelijke maatregelen niet de heel reële cash-crash bij een groot deel van de bevolking. Zelfstandigen, werknemers van kleine bedrijven, studenten die leven van een part-timejob, mensen die ziek zijn, staan allen voor een heuse financiële krimp die dringend aangepakt moet worden. We stellen daarom een heel gewone grote afspraak voor tussen de Belgische bevolking en de regering.

Iedereen die het bedrag ontvangt engageert zich om twee weken extra te werken per jaar tussen de huidige leeftijd en 65 jaar

De regering schrijft tegen het einde van deze maand, als een onvoorwaardelijk belastingvrije gift, 5.000 euro over op de bankrekening van iedereen die ouder is dan 18 en die in België verblijft. In ruil engageert elkeen die het bedrag ontvangt zichzelf om, vooraleer later zijn of haar pensioen op te nemen, per jaar tussen de huidige leeftijd en 65 jaar, twee weken extra te werken. Als je 25 jaar bent, zal je dus ongeveer twintig maand later met pensioen gaan, als je 45 bent ongeveer tien maand. Het voorstel is volledig vrijwillig. En uiteraard moet een dergelijke verlenging van de loopbaan hand in hand gaan met speciale bepalingen voor mensen met een zware job.

Daar bovenop worden de erfenisbelastingen met 5.000 euro verhoogd voor elke ontvanger van de gift bij de werknemers en 10.000 euro voor elke gepensioneerde

De totale kost van dit voorstel kan je ruwweg schatten op om en bij 10 procent bbp, een perfect redelijk bedrag gezien de immense economische schok. Hoe zal dit gefinancierd worden? De regering schrijft een obligatie op 50 jaar uit met de op dit ogenblik historisch lage rentevoeten. Daar bovenop worden de erfenisbelastingen met 5.000 euro verhoogd voor elke ontvanger van de gift bij de werknemers en 10.000 euro voor elke gepensioneerde (zij krijgen de gift van 5.000 euro, maar hoeven niet langer te werken).

Dit is een tijd voor grote afspraken. De financiële uitdagingen voor de bevolking zijn enorm en moeten onmiddellijk worden aangepakt. Dit voorstel pakt die uitdaging direct aan, terwijl het ook een aantal uitdagingen op langere termijn in onze samenleving confronteert. De tijd van weifelen en twijfelen is voorbij. Laat ons dit nog deze maand realiseren.”

