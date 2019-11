OPEC verwacht komende jaren lager marktaandeel, maar voorspelt dat olie in 2040 nog steeds belangrijkste energiebron is ADN

05 november 2019

13u20

Bron: Belga 0 Economie Oliekartel OPEC denkt de komende jaren aanzienlijk minder olie op te hoeven pompen. Het marktaandeel van de organisatie zal daardoor tot circa 2025 zakken. Dat komt door de grote hoeveelheid Amerikaanse schalieolie die de markt overspoelt. De OPEC gaat er voorts van uit dat olie in 2040 nog steeds de belangrijkste energiebron zal zijn.

De hoeveelheid schalieolie uit de Verenigde Staten stijgt harder dan waar de OPEC vorig jaar rekening mee hield. In 2025 zijn de VS goed voor een vijfde van de olieproductie, voorspelt het oliekartel nu. Komende maand komen de OPEC-landen bijeen om te beslissen over inperking van de productie. Daarmee willen ze dalende olieprijzen voorkomen.

De OPEC heeft nu nog circa 35 procent van de oliemarkt in handen. Dat zal dalen tot rond de 32 procent in 2023, verwacht de organisatie. Vanaf 2029 begint de productie van schalieolie in de VS weer af te nemen en de OPEC verwacht in 2040 weer 40 procent van de markt in handen te hebben. Op dat moment is olie volgens de OPEC nog altijd de belangrijkste energiebron.

Ook voorspelt OPEC dat de globale vraag naar olie tegen 2025 105,6 miljoen vaten per dag zal bedragen, of 6,9 procent meer dan vorig jaar. Die stijging zal vooral het gevolg zijn van ontwikkelingslanden en opkomende landen. Zo zal de steeds groter wordende middenklasse in India tegen 2040 5,4 miljoen vaten per dag extra nodig hebben, terwijl er in China 4,4 miljoen per dag extra nodig zijn. Nog op de lange termijn zouden de rijke economieën zoals Noord-Amerika, West-Europa, Japan, Zuid-Korea en Oceanië dan weer 9,6 miljoen vaten per dag minder verbruiken.