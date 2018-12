OPEC-landen sluiten deal over productieverlaging van 1,2 miljoen vaten per dag KVE

07 december 2018

16u50

Bron: Belga 0 Economie OPEC, de Organisatie van Olie-Exporterende Landen, heeft een akkoord gesloten over een productieverlaging. De productie wordt met 1,2 miljoen vaten per dag ingeperkt, zo kwamen de OPEC-leden en bondgenoten als Rusland vandaag overeen in Wenen na twee dagen van onderhandelingen.

De beperking is groter dan vooraf werd gedacht. Kenners spraken van moeizame gesprekken, onder meer door de terugtrekking van Qatar uit OPEC begin volgend jaar, en rekenden op een beperking van een miljoen vaten. Iran is uitgesloten van de productiebeperking omdat Amerikaanse sancties de productie daar al flink raken. De OPEC-landen zullen zelf 800.000 vaten minder produceren, de overige 400.000 vaten zijn voor de bondgenoten.

In april worden de beperkingen weer onder de loep genomen, aldus een afgevaardigde. De OPEC-leden pompen dagelijks ruim 33 miljoen vaten olie op. De OPEC wil met de productieverlaging de flink dalende olieprijzen een halt toeroepen. Een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) steeg vandaag omstreeks 15.00 uur 4,6 procent in prijs tot 53,86 dollar. Brentolie won 5,1 procent tot 63,06 dollar per vat.