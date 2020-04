OPEC en Rusland akkoord over verlaging olieproductie RL

10 april 2020

01u18

Bron: ANP 0 UPDATE Het oliekartel OPEC en bondgenoot Rusland zijn het donderdag eens geworden over het verlagen van de productie. Dat melden verschillende media. De landen willen zo de olieprijzen, die de afgelopen weken sterk gedaald zijn, stabiliseren.

In mei en juni worden 10 miljoen vaten per dag minder geproduceerd om de olieprijzen te stutten.

Daarna wordt de productie weer iets opgevoerd. Tussen juli en december is de productieverlaging 8 miljoen vaten per dag en vanaf volgend jaar tot en met april 2022 is dat 6 miljoen vaten.

Olieproductiekartel OPEC

OPEC, de organisatie voor olie-exporterende landen, probeert sinds oprichting in 1960 de productie te reguleren om controle over de olieprijs te houden. De OPEC doet dit door twee keer per jaar te vergaderen. Tijdens de bijeenkomsten worden voor alle leden productiequota vastgelegd.

Het akkoord volgt op een handelsruzie tussen Saudi-Arabië, de officieuze aanvoerder van de OPEC, en Rusland. Beide landen waren in een prijzenoorlog verwikkeld, waarbij ze de markt overspoelden met goedkope olie. Daardoor kelderden de door de coronacrisis toch al gedaalde olieprijzen. Donderdag stegen de olieprijzen voor de aanvang van de onderhandelingen, maar uiteindelijk verloor een vat Amerikaanse olie 6,4 procent aan waarde en de Europese Brentolie eindigde 2 procent lager.

Teleconferentie

Een van de Russische toponderhandelaars meldde aan persbureau Reuters dat OPEC+ (het oliekartel en Rusland) verwacht dat ook andere producenten die niet tot de groep behoren hun steentje zullen bijdragen. Zo zal er vrijdag ook een teleconferentie plaatsvinden van de energieministers van de G20, geleid door Saoedi-Arabië. Bronnen binnen de OPEC en het Kremlin verwachten dat andere olieproducenten akkoord zullen gaan om de productie ook nog eens te verminderen met in totaal 5 miljoen vaten per dag.

Op 10 juni vindt een nieuwe videoconferentie plaats van de OPEC+, melden bronnen.