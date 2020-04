OPEC+ eens over beperking olieproductie met 10 miljoen vaten per dag HR

12 april 2020

20u57

Bron: Belga, ANP 0 Economie De olieproducerende landen zijn zondag overeengekomen om hun productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verminderen. Dat heeft de Koeweitse minister van Olie Khaled al-Fadhel op Twitter aangekondigd.

“We kondigen het afronden van een historisch akkoord aan tussen de leden van de OPEC+ om de productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verminderen vanaf 1 mei”, aldus al-Fadhel.

Concreet besloten de OPEC-landen, Rusland en andere olieproducerende landen zondag via een videoconferentie om in mei en juni hun productie te beperken tot 9,7 miljoen vaten per dag.

Mexico wilde eerst niet instemmen maar ging toch overstag na een compensatieaanbod van de VS. De Mexicaanse minister van Energie, Rocio Nahle, bedankte de OPEC+-collega’s voor de totstandkoming van het akkoord. Haar land, een relatief kleine producent, zou in het oorspronkelijke plan 400.000 vaten moeten inleveren maar wilde niet verder gaan dan 100.000. Nahle kreeg bij dat streven steun van onder andere Iran.

De prijzen van ruwe olie zijn de afgelopen twee maanden gehalveerd, omdat de vraag is gedaald door de wereldwijde economische vertraging door de coronapandemie. Ook de prijzenoorlog tussen Rusland en Saoedi-Arabië speelde een rol in de prijsdaling. Het akkoord moet de olieprijs weer opkrikken.