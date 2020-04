OPEC bespreekt maandag mogelijke productieverlaging Belga

03 april 2020

12u37 0 Economie De olieproducerende landen van het OPEC-kartel gaan maandag via een videoverbinding vergaderen over een mogelijke verlaging van de olieproductie. Dat heeft een vertegenwoordiger van het kartel vrijdag laten weten. Andere grote olieproducenten zoals Rusland en de Verenigde Staten, die geen lid zijn van de OPEC, nemen mogelijk eveneens deel aan de bijeenkomst, maar daarover is nog geen bevestiging.

De aanleiding voor het overleg is de oproep van de Amerikaanse president Donald Trump aan Rusland en Saudi-Arabië om een einde te maken aan hun prijzenoorlog.

De twee landen raakten het bij het vorige OPEC-overleg niet met elkaar eens. Als wraakactie beloofden ze meer olie op te pompen in plaats van minder. Dat leidde tot een crash van de olieprijzen. De situatie op de oliemarkt was al erg fragiel wegens de coronacrisis, waardoor de vraag naar ruwe olie sterk is gedaald.

Tien miljoen vaten per dag

Volgens Trump willen de Russen en de Saudi's hun olieproductie tot tien miljoen vaten per dag terugdringen. Dat is ongeveer gelijk aan één tiende van de olieproductie wereldwijd. Het Kremlin ontkent dat er gesprekken gaande zijn met Saudi-Arabië. Dat land zei op zijn beurt een eerlijke deal met OPEC-landen en bondgenoten te willen sluiten.

Een vertegenwoordiger van de OPEC+, waaronder het kartel en zijn bondgenoten vallen, bevestigde dat tien miljoen vaten per dag een realistisch doel is.

Een deal over een productieverlaging is afhankelijk van hoeveel landen mee willen doen. Saudi-Arabië wil alleen minder olie oppompen als andere producenten, waaronder de VS, de pijn gaan delen. Trump gaat vandaag vrijdag nog in gesprek met de grootste Amerikaanse oliebedrijven. Productieverlaging is een van de opties, die op tafel liggen.