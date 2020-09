Op naar een tijdelijke btw-verlaging voor schoolaankopen? “Waarom zou de overheid geen extra inspanning voor ouders kunnen doen?”

Budgettair is september voor veel gezinnen met schoolgaande kinderen een lastige maand. Daar heeft de coronacrisis ook niets aan verbeterd, integendeel. Michel Maus, belastingexpert in ons geldpanel , ziet mogelijkheden om ouders een extra fiscaal ruggensteuntje te geven, maar dan moet ons land wel eerst nog even langs ‘Start’ (in dit geval: Europa) passeren.

Het is weer voorbij die mooie zomer. En dat zal u geweten hebben, tenminste als u schoolgaande kinderen hebt: schoolboeken, een nieuwe boekentas, pennen en potloden, een etui, enzovoort. Uw oogappel kan best ook niet met versleten kleren naar school gaan, dus dat betekent ook een volledige nieuwe outfit.

Schoolkosten lopen op

We geven met zijn allen dus wel wat geld uit aan onze scholieren. Uit een studie van het Steunpunt Onderwijsonderzoek (waarin alle Vlaamse Universiteiten zijn verenigd), blijkt bovendien dat de studiekosten voor een schooljaar op tien jaar tijd met 21,2% zijn gestegen.

De huidige totale studiekosten bedragen gemiddeld 1.207 euro.

Daarin zit onder andere:

• Schooluitrusting: 722,50 euro

• Een- en meerdaagse schoolactiviteiten: 69 euro

• Steunactiviteiten: 38 euro

• Andere kosten: 22,50 euro

• Vervoerkosten: 223,50 euro

Maximumfactuur

Was er dan geen maximumfactuur voorzien voor onze scholieren? Ja en neen.

Zo mogen kleuterscholen en lagere scholen inderdaad geen inschrijvingsgeld vragen. Ook materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, moeten kosteloos zijn.

In de praktijk gebruiken scholen vaak wel meer materialen en bieden ze meer activiteiten aan dan ‘strikt noodzakelijk’. Daar mogen ze dan wel een bijdrage vragen van de ouders van hun leerlingen. Die is beperkt: de fameuze maximumfactuur voor de jaarlijkse schoolkosten. Voor kleuters bedraagt ze 45 euro, voor de leerlingen van het lager onderwijs 90 euro. Daarnaast is er ook voor meerdaagse uitstappen (zee-, bos- of plattelandsklassen) een maximumbijdrage vastgelegd van 445 euro.

Volgens de OESO geeft ons land 132.000 euro per kind uit om kinderen van 6 tot 18 jaar naar school te laten gaan

Voor het secundair onderwijs is de regeling anders. Ook hier mogen de scholen geen inschrijvingsgeld vragen. Ze mogen wel een bijdrage vragen voor didactisch materiaal, schoolactiviteiten en diensten en producten zoals maaltijden, drankjes, middagtoezicht, opvang, schoolbus. Hier geldt geen maximumfactuur. De afspraak is dat ‘de bijdragen niet te hoog mogen zijn’. Ze moeten ook uitgewerkt worden in een zogenaamde ‘bijdrageregeling’, die in de schoolraad op de agenda moet komen en via het schoolreglement kenbaar moet worden gemaakt.

Indirecte schoolkosten

Het bovenstaande slaat enkel op de directe schoolkosten. Zoals elke ouder weet: de indirecte schoolkosten - kledij, schoolgerei, boekentassen of rugzakken - moet u zelf bekostigen.

Ik vraag me af of de overheid ouders hier geen fiscaal ruggensteuntje kan geven. U denkt dan misschien: ‘Spendeert onze overheid niet al genoeg belastinggeld aan het onderwijs?’ Tot op zekere hoogte is dat inderdaad zo. Volgens de OESO (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, nvdr.) geeft ons land 132.000 euro per kind uit om kinderen van 6 tot 18 jaar naar school te laten gaan. Een pak meer dan het gemiddelde van 103.000 euro, maar ook ver van de koploper: Luxemburg geeft 234.000 euro per kind uit.

De Europese wetgeving laat wel toe dat de lidstaten bepaalde diensten en producten al dan niet tijdelijk aan een lager btw-tarief gaan onderwerpen, maar schoolmateriaal staat niet in deze lijst

‘Tax holidays’ voor schoolspullen

De overheid zou dus wel nog extra inspanningen kunnen doen voor ouders. Een unicum zou dat ook niet zijn. In de Verenigde Staten kennen ze al twintig jaar de zogenaamde ‘tax holidays’, die altijd plaatsvinden aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Het systeem staat voor tijdelijke kortingen op de ‘sales tax’ op schoolmateriaal, een soort fiscale solden. Zestien Amerikaanse staten organiseren al zulke ‘tax holidays’: de maatregel valt dus in de smaak bij de Amerikanen.

Waarom zouden we dit niet bij ons kunnen organiseren? Juridisch is het momenteel wel nog niet mogelijk. Onze btw - onze versie van de ‘sales tax’ - is namelijk Europees geregeld. De Europese wetgeving laat wel toe dat de lidstaten bepaalde diensten en producten al dan niet tijdelijk aan een lager btw-tarief gaan onderwerpen, maar schoolmateriaal staat niet in deze lijst.

Stel dat ons land dit zou willen invoeren, dan moeten we eerst de andere lidstaten overtuigen om de btw-regeling aan te passen. Dat zou trouwens niet zo uitzonderlijk zijn. Zo heeft de regering-Michel bijvoorbeeld aan de andere lidstaten de vraag gesteld om een verlaagd btw-tarief in te voeren voor fietsen en voor de sterilisatie van katten. Geef toe: als België een verlaagd btw-tarief wil voor de sterilisatie van katten, dan kunnen we dat toch ook vragen voor de aankoop van Garfield-boekentassen, Musti-pennenzakjes en Tom&Jerry-kaften, niet?

