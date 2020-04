Op een week tijd bijna 4,5 miljoen werklozen erbij in de VS KVE

23 april 2020

15u31

Bron: Belga 0 Economie Vorige week hebben 4,43 miljoen Amerikanen een werkloosheidsvergoeding aangevraagd. Op vijf weken tijd gaat het om 26,5 miljoen inwoners van de VS. Het gaat om de grootste crisis op de arbeidsmarkt sinds de Grote Depressie van eind de jaren twintig, begin de jaren dertig.

Het gaat om de werkloosheidsaanvragen in de week tot en met zaterdag 18 april. De week voordien waren wel nog meer Amerikanen naar het stempellokaal afgezakt nu het nieuwe coronavirus en de bijhorende quarantainemaatregelen de economie treffen. Toen ging het om 5,24 miljoen mensen, een neerwaarts herzien cijfer, zo deelde het Amerikaanse ministerie van Werk donderdag mee.



Het aantal ligt iets onder de analistenverwachting: de ene helft van het analistenkorps verwachtte minder dan 4,5 miljoen, de andere helft meer.



De nieuwe cijfers zouden, mits de nodige berekeningen, suggereren dat de werkloosheidsgraad in heel april rond de 20 procent zou landen. Dat zou tweemaal zo hoog zijn als de piekwaarde tijdens de recessie en crisis in 2009.

